Уже больше месяца лидер всех католиков находится в римской больнице.

Папа Римский Франциск постепенно восстанавливается после длительной пневмонии. Но теперь ему придется "заново научиться говорить", пишет Reuters со ссылкой на заявление кардинала Виктора Мануэля Фернандеса.

Кардинал, занимающий высокую должность в Ватикане, отверг слухи о том, что понтифику придется уйти на пенсию по состоянию здоровья. Наоборот, Франциск возвращается к нормальному состоянию, однако длительное использование высокопоточной кислородной терапии во время лечения пневмонии имело свои последствия.

"Папа чувствует себя очень хорошо, но сильный кислород все высушивает. Ему нужно заново учиться говорить, но его общее физическое состояние такое же, как и раньше", - сказал Фернандес.

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В последнем отчете о состоянии здоровья 88-летнего понтифика Ватикан заявил, что состояние Папы остается стабильным с "незначительными улучшениями дыхания и подвижности".

Было подтверждено, что он не использовал искусственную вентиляцию легких для облегчения дыхания ночью с понедельника, а получал кислород через маленький шланг под носом в течение большей части времени.

Однако официально до сих пор не сообщалось, когда Франциска окончательно выпишут из больницы, где он находится с середины февраля. Кардинал Фернандес не решился заверить, что Папу выпишут до Пасхи, которая приходится на 20 апреля.

Болезнь Папы Римского

Как писал УНИАН, 14 февраля Франциск попал в римскую больницу с инфекцией дыхательных путей, в частности у него обнаружили двустороннюю пневмонию. По данным СМИ, Франциск страдал от сильной боли и в частном порядке выразил уверенность, что "на этот раз не выдержит".

Некоторое время врачи оценивали его состояние как критическое и не исключали даже худшего сценария. На этом фоне поползли слухи о возможной отставке понтифика по состоянию здоровья.

В марте состояние Франциска несколько улучшилось. Пресс-служба Ватикана даже обнародовала его первое фото с момента госпитализации, но несколько странное и подозрительное. Снимок сделан почти со спины, и лица Папы не видно.

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