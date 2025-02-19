В молодости он перенес тяжелую пневмонию, из-за чего ему удалили часть одного легкого.

У Папы Римского Франциска, который 14 февраля попал в больницу с инфекцией дыхательных путей, обнаружили двустороннюю пневмонию.

Об этом пишет ABC News, ссылаясь на пресс-службу Ватикана. Повторная компьютерная томография грудной клетки показала начало двусторонней пневмонии. В Ватикане уверяют, что он находится в хорошем настроении и чередует отдых с молитвой и чтением текстов:

"Полимикробная инфекция, которая возникла на фоне бронхоэктазов и астматического бронхита, и которая требовала применения кортизоновой антибиотикотерапии, делает терапевтическое лечение более сложным".

В то же время источники Politico сообщили, что Франциск страдает от сильной боли и в частном порядке выразил уверенность, что "на этот раз не выдержит". Папа сопротивлялся госпитализации, пока ему не сказали, что он рискует умереть.

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Теперь понтифик пытается защитить свое наследие, завершив главные инициативы и назначив на ключевые посты благосклонных к нему людей. Издание отмечает, что Франциск пытался сделать Церковь более инклюзивной, открывая ключевые роли для женщин и представителей ЛГБТ+. Из-за этого он подвергался критике. А его недавнее осуждение политики новой администрации США только повысило перспективу очень политизированной борьбы за престолонаследие:

"Борьба за преемника Папы Франциска, вероятно, будет очень политизированной".

Конфликт Папы Римского с Джей Ди Вэнсом

В одном из недавних интервью новый вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс заявил, что депортации нелегальных иммигрантов являются оправданными с католической точки зрения.

В ответ Папа Франциск направил американским епископам послание с осуждением планов администрации президента Дональда Трампа массово депортировать нелегальных иммигрантов. Он призвал не поддаваться нарративам, которые дискриминируют мигрантов и беженцев.

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