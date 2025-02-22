Сейчас его жизнь не под угрозой, но все равно в опасности, говорят врачи.

У Папы Римского Франциска, который уже неделю в находится в больнице, произошел длительный астматический респираторный криз, его состояние оценивается как критическое. Об этом сообщает пресс-служба Ватикана.

88-летний Франциск уже в течение недели находится в больнице с пневмонией и сложной легочной инфекцией. После того, как тесты показали низкий уровень тромбоцитов, связанный с анемией, он получил переливание крови. Теперь же во время астматического криза он нуждался в высоком потоке кислорода.

"Святейший Отец продолжает быть бдительным и провел день в кресле, хотя чувствовал больше боли, чем вчера. На данный момент прогноз сохраняется", - говорится в сообщении.

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Врачи Франциска считают, что ему придется пробыть в больнице по крайней мере до конца следующей недели. Они подчеркнули, что Папа Франциск "не под угрозой смерти", но он также не полностью "вне опасности".

Они предупредили, что основной угрозой, с которой может столкнуться глава католической церкви, является развитие сепсиса, серьезного заражения крови, которое может возникнуть как осложнение пневмонии. Но пока что этого не произошло.

На фоне проблем со здоровьем у Папы чиновники Ватикана пытаются опровергнуть слухи, будто Франциск рассматривает возможность уйти в отставку из-за неспособности выполнять обязанности лидера всех католиков.

Последние заявления Папы Римского

Как писал УНИАН, недавно Франциск призвал украинцев простить Россию и не отвечать "ударом на удар". Вместе с тем он призвал помнить героев, которые отдали жизнь за Родину.

Также мы рассказывали, что Папа Римский назвал "позором" планы Трампа депортировать миллионы мигрантов. По словам понтифика, такие действия не смогут решить проблемы.

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