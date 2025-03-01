Источники в Ватикане сообщили, что понтифик продолжает лечение и физиотерапию.

Врачи предполагают, что Папа Римский преодолел самую критическую фазу пневмонии, передают Sky News со ссылкой на Ватикан и на заявление медиков.

Накануне в Ватикане сообщили: "Как и в прошлые дни, ночь была спокойной, и сейчас Папа отдыхает".

Как отметили в издании, второй день подряд врачи избегают говорить, что понтифик находится в критическом состоянии. Но учитывая сложность его легочной инфекции, они заявили, что "необходимы еще дни клинической стабильности", прежде чем они официально пересмотрят свой прогноз и скажут, что он вне опасности. Вместе с тем врачи подтвердили, что клиническое состояние Франциска улучшается.

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По словам медиков, Папа чередовал высокопоточную подачу дополнительного кислорода, которую он получал через носовую трубку, с маской, что является признаком улучшения дыхательной функции.

Со ссылкой на источники в Ватикане сообщается, что Папа продолжает лечение и физиотерапию.

Папа Римский Франциск в критическом состоянии - что сообщалось

Напомним, ранее УНИАН писал, что у Папы Римского Франциска произошел длительный астматический респираторный криз. Еще неделю назад его состояние оценивалось как критическое.

Отмечалось, что 88-летний Франциск попал в больницу пневмонией и сложной легочной инфекцией. После того, как тесты показали низкий уровень тромбоцитов, связанный с анемией, он получил переливание крови. Во время астматического криза он нуждался в высоком потоке кислорода.

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