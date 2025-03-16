Ватикан показал первое фото Папы Римского после его госпитализации

Понтифик поблагодарил доброжелателей за молитвы.

Ватикан опубликовал первый снимок Папы Римского Франциска после его госпитализации в результате пневмонии и сложной легочной инфекции. На фото он запечатлен в часовне римской больницы Джемелли, пишет CNN.

Отмечается, что Папа Римский одет в стелу - облачение, которое надевают, чтобы причаститься во время мессы. В издании подчеркнули, что Франциск вышел за рамки простого участия в мессе или принятия Евхаристии, как он это делал в последние недели.

В Ватикане поделились, что Папа Римский продолжает лечение и терапию. Он работает и не принимает посетителей в воскресенье.

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В издании рассказали, что понтифик до сих пор борется с заболеванием. Сегодня утром он поблагодарил доброжелателей за молитвы. В тексте своей еженедельной молитвы он заявил, что впереди его ждет "период испытаний".

"Я благодарю всех вас за молитвы и благодарю тех, кто помогает мне с такой преданностью. Я знаю, что многие дети молятся за меня, некоторые из них пришли сегодня сюда на "Джемелли" в знак близости. Спасибо вам, дорогие дети! Папа любит вас и всегда ждет встречи с вами", - говорится в молитве.

Также в молитве упоминались страны, в которых продолжаются войны. Среди них и Украина.

"Давайте продолжим молиться о мире, особенно в странах, израненных войной: истерзанной Украине, Палестине, Израиле, Ливане, Мьянме, Судане и Демократической Республике Конго", - сказано в молитве.

В издании добавили, что состояние понтифика остается стабильным, но ему по-прежнему требуется медицинская помощь.

Папа Римский - последние новости

Ранее издание Politico сообщало, что у Папы Римского Франциска пневмония, Ватикан ждет борьба за престол. В молодости он перенес тяжелую пневмонию, из-за чего ему удалили часть одного легкого.

Кроме того, Папа Римский предлагал украинцам простить Россию и не отвечать "ударом на удар". Он принял участие в видеоконференции с 250 молодыми украинцами из Киева и разных городов Европы и Америки.

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