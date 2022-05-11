Понтифик пообещал им, что сделает все возможное для спасения бойцов.

Папа Римский Франциск встретился в Риме с женами бойцов полка "Азов" Дениса Прокопенко и Арсения Федосюка, которые защищают завод "Азовсталь" в Мариуполе.

Об этом сообщает итальянское издание ANSA.

Украинки передали понтифику последние фотографии из "Азовстали" и два письма: от себя и от предстоятеля УПЦ МП Онуфрия.

Отмечается, что накануне встречи украинки написали понтифику письмо-обращение. Именно на него они получили приглашение встретиться.

По данным издания Corriere Della Sera девушки беседовали с Папой несколько минут. Папа пообещал им молиться за бойцов "Азова" и что сделает все возможное.

"Мой муж написал мне день назад, что даже техническая вода заканчивается, и попросил меня поискать статью о том, как прожить подольше без воды. Я боюсь его потерять, а также злюсь на себя, потому что ничего не могу сделать", – рассказала одна из них.

"Мы надеемся на Папу, он наша последняя надежда", – добавила она.

Напомним, ранее Папа Римский рассказал, как патриарх Кирилл с картой в руках 20 минут оправдывал войну в Украине.

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