МИД Польши неофициально признает, что позиция Святого Престола противоречит позиции Польского государства.

Польский МИД "обеспокоен" заявлениями Папы Римского о войне на Украине.

Об этом пишет RMF FM со ссылкой на дипломатические источники.

Дальнейших действий министерство пока не планирует, но посольство в Ватикане должно еще активнее включиться в изложение правды о российском вторжении.

Дипломаты с отвращением и удивлением восприняли последние слова Папы о войне.

Пока у Франциска были проблемы с прямой идентификацией агрессора, но в недавнем интервью итальянской прессе он прямо заявил, что НАТО якобы могло "спровоцировать" Москву на нападение на Украину.

Франциск также исключил возможность визита в Киев, но сказал, что был бы рад поговорить с Путиным в Кремле.

МИД Польши неофициально признает, что позиция Святого Престола противоречит позиции Польского государства, пишет RMF FM.

Дипломаты стараются не обращать особого внимания на заявления Папы. Они утверждают, что догмат непогрешимости папы относится только к вопросам веры, а не к внешней политике. Однако польская миссия в Ватикане должна работать еще усерднее, чтобы предоставлять достоверную информацию о войне в Украине.

Как писал УНИАН, в апреле Папа Франциск намекнул в интервью ватиканской газете, что Европа относится лучше к украинским беженцам, вынужденным бежать от российской агрессии, увидев в этом расизм.

Папа и война в Украине

Ватикан с участием Франциска провел "крестный ход" россиянки и украинки вопреки призывам этого не делать.

Католическая церковь, в свою очередь, считала это "примирением недругов", а критики назвали акцию "фарсом" и попыткой примирить Понтия Пилата с Иисусом Христом.

Перед этим Франциск осудил зверства русских солдат в Буче. Понтифику передали украинский флаг.

Папа Римский также обратился к Путину, назвав его "власть имущим, увязшим в анахроничных заявлениях о националистических интересах, провоцирующий и разжигающий конфликты".

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