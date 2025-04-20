Он призвал стороны продолжать усилия по достижению справедливого мира в Украине.

После тяжелой болезни Папа Римский Франциск появился перед верующими на Пасху. В праздничной речи он вспомнил Украину.

Как сообщил Sky News, Франциска вывезли на балкон над входом в базилику Святого Петра, а затем провезли в папомобиле мимо верующих, собравшихся в Ватикане.

Папа Римский сказал лишь фразу: "Братья и сестры, с Пасхой!". Остальное его послание зачитал помощник. Понтифик в своем обращении призвал прекратить войну в Украине и Газе.

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"Пусть воскресший Христос дарует Украине, опустошенной войной, свой пасхальный дар мира и поощряет все вовлеченные стороны продолжать усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира... Пусть в этом году Пасха также будет поводом для освобождения военнопленных и политзаключенных", - говорилось в речи понтифика.

Заявления Папы Римского о войне в Украине

В феврале Папа Римский предложил украинцам простить Россию и не отвечать "ударом на удар". Франциск призвал украинских молодых людей "прощать" российских оккупантов, даже несмотря на то, что "война оставляет глубокие раны в наших сердцах".

Ранее Папа Римский назвал украинцев и россиян "братьями" в молитве. Хотя до этого в молитвах он упоминал только украинский народ. "Пусть найдут общий язык! Война - это всегда поражение. Мира всему миру!", - говорил Папа.

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