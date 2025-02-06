Папа Франциск принял участие в видеоконференции с 250 молодыми украинцами из Киева и разных городов Европы и Америки.

Папа Римский Франциск призвал украинских молодых людей "прощать" российских оккупантов, даже несмотря на то, что "война оставляет глубокие раны в наших сердцах".

Во время мероприятия, организованного апостольским нунцием Висвальдасом Кульбокасом и архиепископом Святославом Шевчуком, Папа пообщался с группами молодых украинцев из Киева и других городов Европы и Америки. И подчеркнул, что украинцы не должны поддаваться инстинкту "отвечать ударом на удар", пишет Vatican News.

Папа Римский также говорил о важности любви к своей родине, вспоминая пример украинского военнослужащего Александра — солдата, который отправился на фронт с маленьким Евангелием в кармане. "Помните героев, которые отдали свои жизни за вашу страну", - сказал он.

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Папа Франциск подчеркнул, что для человека прощение всегда является одной из самых трудных вещей. Даже для него самого:

"Но мне помогает одна мысль: Я должен прощать так же, как меня простили. Каждый из нас должен вспомнить, как он был прощен. Искусство прощения дается нелегко, но мы должны идти вперед и всегда прощать".

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Ранее УНИАН сообщал, что Папа Римский назвал украинцев и россиян "братьями" в молитве. Хотя ранее в своих молитвах он упоминал исключительно украинский народ. "Пусть найдут общий язык! Война — это всегда поражение. Миру всему миру!", - заявил Папа Римский.

Кроме того, Папа Римский рассказал, как террористы пытались его убить. Когда Франциск прибыл в Багдад, британская разведка сообщила иракской полиции, что женщина со взрывчаткой направляется в Мосул и планирует взорвать себя во время визита Папы в этот город.

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