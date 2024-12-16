Папа Римский помолился не только за украинцев, но и за россиян.

Папа Римский Франциск впервые посетил французский остров Корсика, где вознес молитвы к "Пресвятой Богородице" — о "долгожданном мире для украинского и русского народов" —, назвав украинцев и россиян "братьями".

"Они же братья, двоюродные братья. Пусть найдут общий язык! Война — это всегда поражение. Миру всему миру!", - заявил Папа Римский, пишет Vatican News. Хотя ранее в своих молитвах он упоминал исключительно украинский народ, периодически встречаясь с украинскими деятелями, включая президента Украины Владимира Зеленского и Первой леди Елены Зеленской.

Кроме того, он также призывал международное сообщество молиться о мире во всем мире, желая прекратить огонь по всему миру до Рождества.

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Ранее УНИАН сообщал, что Зеленский ответил на критику Папы Римского по поводу запрета УПЦ МП, заявив, что его команда с начала полномасштабной войны уже встречалась с представителями Ватикана, говоря об опасности русской церкви. Однако это нужно продолжать и в дальнейшем.

Кроме того, союз Трампа, Орбана и Папы Римского может принудить Киев к уступкам РФ. "Последние годы Венгрия ведет одинокую борьбу за немедленное прекращение огня и мир в Украине. Единственным союзником был Святейший Отец Папа Франциск, который выступал в том же направлении и занимался мирной дипломатией", - заявил посол Венгрии в Ватикане.

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