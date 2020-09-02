Папа Римский призвал списать долги бедных стран из-за коронавируса \ фото REUTERS
Папа Римский Франциск призвал мировое сообщество списать долги бедным странам, пострадавшим от пандемии коронавируса.
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"Эти страны ощущают серьезные последствия в медицинской, социальной и экономической сферах", - сказал Папа Римский, передает 112.ua со ссылкой на сайт Ватикана.
Он также напомнил об эксплуатации южных стран, которая привела к возникновению "экологического долга" в результате разграбления ресурсов.
"В этом контексте я повторяю свой призыв к списанию долга наиболее уязвимых стран в знак признания серьезных последствий медицинских, социальных и экономических кризисов, с которыми они сталкиваются в результате Covid-19", - говорится в обращении.
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