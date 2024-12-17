Покушение произошло в 2021 году во время визита Понтифика в Ирак.

Папа Римский Франциск имел высокие шансы погибнуть во время поездки в Ирак в 2021 году. Террористы-смертники планировали его убить, но их вовремя ликвидировали. Об этом пишет Sky News со ссылкой на автобиографическую книгу понтифика.

Когда Франциск прибыл в Багдад, британская разведка сообщила иракской полиции, что женщина со взрывчаткой направляется в Мосул и планирует взорвать себя во время визита Папы в этот город.

"Грузовик быстро направлялся туда с тем же намерением", - говорит 88-летний Франциск в книге "Надежда: автобиография".

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В книге Папа сказал, что позже спросил службу безопасности Ватикана, что произошло с террористами-смертниками.

"Командир лаконично ответил: "Их здесь уже нет". Иракская полиция перехватила их и заставила их взорваться. Это меня также поразило: даже это является ядовитым плодом войны", - пишет Франциск.

Поездка в Ирак в марте 2021 года была первым визитом Папы в эту страну. Северный город Мосул был фактической столицей боевиков "Исламского государства", чье ужасное правление в значительной степени уничтожило христианские общины региона.

Другие новости о Папе Римском

Как писал УНИАН, на днях в Ватикане прошла встреча Папы Римского Франциска с митрополитом киевским и всея Украины Епифанием, предстоятелем Православной Церкви Украины (ПЦУ). Это был первый визит Епифания в Ватикан как главы ПЦУ. А сама "частная встреча и братское общение с Папой Франциском" была "теплой" и "невероятно искренней".

Также мы рассказывали, что Франциск во время молитвы о "долгожданном мире для украинского и российского народов" назвал украинцев и россиян "двоюродными братьями". До сих пор он молился за мир именно для украинцев, но не для россиян, которые напали на Украину.

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