Как отметил посол Украины в Ватикане Андрей Юраш, это первый визит Епифания в Ватикан как главы церкви.

В Ватикане прошла встреча Папы Римского Франциска с митрополитом киевским и всея Украины Епифанием, предстоятелем Православной Церкви Украины (ПЦУ).

Как сообщил предстоятель ПЦУ Епифаний, с Франциском он обсудил "важность единения усилий всех людей доброй воли для достижения справедливого мира для Украины и Европы".

Как отметил посол Украины в Ватикане Андрей Юраш, это первый визит Епифания в Ватикан как главы ПЦУ. А сама "частная встреча и братское общение с Папой Франциском" была "теплой" и "невероятно искренней", сообщил Юраш в Х.

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Украинский исследователь Ватикана Павел Смицнюк отметил, что хотя визит носил неофициальный характер, это "не уменьшает его важности", передает Голос Америки. "Со стороны Ватикана не существует какой-то процедуры "признания" других церквей. Как правило, все начинается с неофициальных встреч, корреспонденции, согласия принять участие в совместных мероприятиях, поэтому эта встреча очень важна", - пояснил Смицнюк.

Он подчеркнул, что ранее Ватикан не изъявлял желания общаться с предшественницами ПЦУ. Исследователь добавил, что после начала российской агрессии Папа Римский пытается быть посредником, помогает в возвращении из РФ депортирванных детей и украинских пленных.

Издание отметило, что об этой встрече развернутой информации предоставлено не было. И как пояснил Смицнюк, это связано с тем, что с одной стороны Папа соглашается на прямой диалог с ПЦУ, потому что понимает, что "если он хочет играть роль в прекращении российской агрессии против Украины, он должен выстраивать отношения с крупнейшей православной церковью в Украине", а с другой стороны, он должен вести этот диалог с ПЦУ так, чтобы не подвергаться гневу Кремля.

Заявления Папы Римского о войне в Украине

8 декабря Папа Римский Франциск призвал к Рождеству прекратить огонь на всех фронтах, которые есть в мире, включая и Украину.

Ранее понтифик призвал молиться за украинцев из-за предстоящей зимы. Он отмечал, что украинский народ "стоит на пороге тяжелой зимы".

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