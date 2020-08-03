BBC: Иран скрыл десятки тысяч смертей из-за коронавируса

Больше всего смертей иранское правительство зафиксировало в Тегеране, но умолчало эту информацию.

Количество погибших от коронавируса в Иране почти втрое больше, чем заявляет правительство страны. Собственные же подсчеты Тегерана свидетельствуют, что по состоянию на 20 июля почти 42 000 иранцев умерли с симптомами COVID-19. Хотя официально он заявляет о 14,4 тысячах жертв.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на расследование своей иранской службы. Количество зараженных в Иране тоже почти вдвое превышает официальные цифры: 451 000 больных против 278 800. Издание напоминает, что Иран среди стран, наиболее пострадавших от коронавируса за пределами Китая. В течение последних недель на его территории наблюдается быстрый рост количества случаев.

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Первая смерть от COVID-19 в Иране была зафиксирована еще 22 января. Об этом свидетельствуют списки и медицинские записи, которые оказались в руках журналистов BBC. Но официально о первом случае заражения коронавируса Тегеран заявил лишь через месяц после этого. С момента начала эпидемии в Иране многие наблюдатели удваивали официальные цифры в стране.

Были заметны расхождения между данными на национальном и локальном уровнях. Неправильные оценки распространения коронавируса - распространенная проблема, которая возникает во многих уголках мира из-за различных возможностях в проведении тестирования. Однако, данные, которые оказались в руках BBC, свидетельствуют, что иранские власти сообщали заниженные ежедневные цифры несмотря на то, что у них были данные обо всех смертях. Это может свидетельствовать о умышленности такого поведения.

BBC пишет, что журналисты получили иранские документы от анонимного источника. Они включают детали о ежедневных госпитализациях по всей территории Ирана. В документах указаны имена, возраст, пол, симптомы, дать госпитализации и продолжительность пребывания под наблюдением врачей. Кроме того, данные включают информацию о других осложнениях со здоровьем у разных пациентов.

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Документы в руках BBC свидетельствуют, что наибольшее количество смертей зафиксировано в Тегеране. Там 8120 человек умерли с симптомами COVID-19. Город Кум, которое сначала эпидемии был эпицентром заражения коронавируса в Иране, пострадал хуже с пропорциональной точки зрения. Здесь зафиксировано 1419 смертей. Это означает, что в городе на каждую тысячу жителей приходится одна смерть от COVID-19. Интересно и то, что по всей стране 1916 погибших не были гражданами Ирана. Это указывает на непропорциональное количество смертей среди мигрантов и беженцев, большинство из которых происходят из соседнего Афганистана.

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