Конфликт между Индией и Пакистаном обостряется.

После террористической атаки в спорном регионе Кашмир и последовавшей за ней водной блокады министр внутренних дел Индии Амит Шах призвал глав штатов страны выдворить на родину всех граждан Пакистана. Об этом сообщило агентство ANI со ссылкой на источники.

"Амит Шах обратился ко всем главным министрам с просьбой идентифицировать всех граждан Пакистана в их штатах и предпринять шаги для обеспечения их скорейшего возвращения в Пакистан", - говорится в сообщении.

Пакистан в свою очередь в ответ на решение Индии приостановить действие Договора о водах Инда заявил, что любые действия по отводу воды будут считаться "актом войны". Как сообщает NDTV, соответствующие заявления были сделаны после встречи под председательством премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа.

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Кроме того, сообщается, что гражданам Индии, за исключением паломников-сикхов, которые в настоящее время находятся в Пакистане, предписано покинуть страну в течение 48 часов.

Индия и Пакистан на грани ядерной войны за воду - что известно

Напомним, как писал УНИАН накануне, между Индией и Пакистаном началось опасное обострение отношений на фоне теракта в Кашмире 22 апреля 2025 года.

Индия обвинила Пакистан в поддержке группировки, которая убила туристов, заявила о выходе из Договора о водах Инда от 1960 года, закрыла пограничный переход, ограничила выдачу новых виз и аннулировала уже выданные, а также дала пакистанцам 48 часов на то, чтобы покинуть страну.

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