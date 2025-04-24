Отношения между двумя ядерными державами вновь обострились.

Между Индией и Пакистаном, обладающими ядерным оружием, началось опасное обострение отношений на фоне убийства туристов в спорном регионе Кашмир группировкой боевиков группой "Фронт Сопротивления". Об этом сообщает Defence Express.

"Между Индией и Пакистаном началось очень стремительное и опасное очередное обострение отношений, которое опасно самим фактом того, что обе страны имеют ядерное вооружение. И Пакистан уже прямо пригрозил Индии войной. Более того, сейчас к причинам вполне возможной войны между странами добавилась еще одна - доступ к воде", - пишут журналисты.

Уточняется, что Индия обвинила Пакистан в поддержке группировки, которая убила туристов. После этого страна объявила о закрытии пограничного перехода, ограничила выдачу виз, аннулировала уже выданные визы, дала пакистанцам 48 часов на то, чтобы покинуть страну, и выслала военных атташе. Также страна заявила о выходе из "Договора о водах Инда" от 1960 года.

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Согласно этому соглашению о разделе водных ресурсов, реки, которые берут свое начало в Кашмире, были распределены между Индией и Пакистаном поровну. Уточняется, что для Пакистана Инд является главный источником воды, который позволяет орошать 12 млн гектар земли. В Индии уже давно утверждают, что реки, которые есть в распоряжении страны, имеют гораздо меньше воды, чем те, что есть в наличии у Пакистана - 20% против 80%.

В ответ на действия Дели, Пакистан предпринял зеркальные меры и закрыл воздушное пространство для самолетов индийских авиакомпаний, а также запретил торговлю даже через третьи страны.

"Любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с Договором о водах Инда, будет рассматриваться как акт войны и на нее будет дан ответ со всей силой", - пригрозили в Пакистане.

Этим Исламабад не ограничился, оставив за собой право приостановить Шимлийский договор, который урегулировал результаты войны 1971 года.

Что известно о конфликте в Кашмире

На протяжении долгого времени Кашмир, который является спорной областью на северо-западе полуострова Индостан, раздел которой не закреплен официальными соглашениями о границах, был горячей точкой в отношениях между Индией и Пакистаном.

На сегодняшний день Кашмир фактически разделен между тремя странами. Пакистан контролирует северо-запад - Гилгит-Балтистан и Азад Кашмир, под контролем Индии находятся центр и юг - регионы Джамму, Кашмирская долина и Ладакх. Китай контролирует северо-восток - Аксайчин и Транс-Каракорумский тракт.

Конфликт между Индией и Пакистаном

Как писал УНИАН, в 2019 году Индия и Пакистан возобновили обстрелы в спорной провинции Кашмир. Тогда обе стороны сообщали о погибших. Пакистан сбил два самолета Военно-воздушных сил Индии, которые вторглись в воздушное пространство страны.

В 2021 году Индия и Пакистан решили прекратить огонь впервые за почти 20 лет на спорной границе. Перемирие между двумя странами было частично направлено на облегчение ситуации для проживающих вдоль границы мирных граждан.

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