Инцидент произошел 22 апреля.

В индийском штате Джамму и Кашмир боевики преступной группировки атаковали туристов, в результате чего погибли 26 человек, еще 17 человек получили ранения. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что такой случай стал худшим нападением такого вида в стране за последние почти 20 лет.

В местной полиции сообщили, что инцидент произошел 22 апреля в долине Байсаран в районе Пахалгам на живописной гималайской федеральной территории. В результате происшествия погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.

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"Нападение рассматривается как отступление от того, что премьер-министр Нарендра Моди и его индуистская националистическая партия "Бхаратия Джаната" прогнозировали как главное достижение в отмене полуавтономного статуса Джамму и Кашмира и принесении мира и развития в регион, где большинство населения составляют мусульмане, который длительное время находится в состоянии конфликта", - объяснили в Reuters.

Также в результате инцидента Моди прервал свой визит в Саудовскую Аравию и вернулся в Нью-Дели 23 апреля. Министр финансов страны Нирмала Ситхараман тоже прервала визит в США и Перу, "чтобы быть с нашим народом в это тяжелое и трагическое время".

В то же время группировка "Кашмирское сопротивление" взяла на себя ответственность за нападение. В своих соцсетях боевики написали, что в регионе начали жить более 85 тысяч "чужаков", в результате чего произошли "демографические изменения".

В заявлении группировки говорится о том, что "лица, которые стали мишенью нападения, не были обычными туристами; вместо этого они были связаны с индийскими службами безопасности и имели отношение к ним".

"Это была не типичная туристическая группа, а скорее агентура под прикрытием, которая занималась исследованиями", - отметили в заявлении.

Боевики добавили, что нападение должно "послужить тревожным звонком не только для Дели, но и для тех, кто поддерживает сомнительные стратегии Дели".

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Как писал УНИАН, в Одесской области задержали мужчину, который взрывчатку замаскировал под подарок. Отмечается, что злоумышленник отправил взрывчатку в райотдел полиции в городе Беляевка, где 23 марта был совершен теракт.

Тогда сообщалось, что в результате взрыва погибла местная жительница, еще трое полицейских получили ранения.

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