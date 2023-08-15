Самолет не смог сесть на полосу и врезался в вышку радиосвязи.

В результате падения самолета Л - 39 в Российской Адыгее, которое произошло вечером 14 августа, погиб командир учебной авиационной базы Майкопа Вадим Гуров.

Как сообщают пропагандистские ресурсы РФ, самолет разбился во время учебных полетов. Так, во время посадки борт смог сесть на полосу, задел грунт и столкнулся с вышкой радиосвязи ближней навигации.

Отмечается, что Гуров погиб на месте. С ним также был старший летный инструктор главного летно-испытательного центра Ахтубинска Михаил Липаткин, который выжил. Он был травмирован и доставлен в госпиталь.

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Падение самолетов в России: последние новости

После начала полномасштабной войны РФ против Украины в стране-агрессоре постоянно падают самолеты.

Так, в Краснодарском крае упал в воду штурмовик Су-25, а осенью в Ейске истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на девятиэтажный жилой дом. Тогда погибли 15 человек, еще 19 - пострадали.

В Камчатском крае во время учебного полета упал истребитель МиГ-31. Тоже самое произошло и у Мурманской области.

12 августа в Калининградской области упал Су-30. В Минобороны РФ заявили, что причиной стала техническая неисправность.

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