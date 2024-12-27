Самолет мог быть сбит российским комплексом "Панцирь С1".

25 декабря в Казахстане произошла авиакатастрофа, разбился пассажирский самолет, следовавший из Баку в Грозный. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины заявил, что самолет был сбит.

"Насколько нам известно, самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом "Панцирь С1" на российской территории", – сказал он в комментарии изданию The War Zone.

Видео, снятое пассажиром перед катастрофой, показало "осколочные отверстия в фюзеляже, соответствующие повреждениям от российской ракеты класса "земля-воздух", пишут авторы со ссылкой на Twitter-аккаунт информационного издания Azeri Times. На другой видеозаписи, сделанной внутри самолета, также видны осколочные повреждения.

Видео дня

В то же время на видео, записанном после катастрофы, хвост самолета был посеченным осколками. На кадрах, где сняты последние моменты перед катастрофой, можно увидеть, что пилоты пытаются посадить самолет, прежде чем он разбился.

"Казалось, что самолет несколько раз поднимался вверх, а затем снижался под крутым углом. На последнем заходе на посадку Embraer 190 снова снизился под крутым углом, а затем наклонился вправо и упал возле взлетно-посадочной полосы, вспыхнув огненным шаром", – говорится в материале.

Сайт по отслеживанию полетов Flightradar24 сообщил, что самолет вылетел в среду в 7:55 утра по азербайджанскому стандартному времени (AST) и разбился в 10:28 утра по AST.

Падение самолета в Казахстане

25 декабря в городе Актау, что в Казахстане разбился пассажирский самолет Азербайджанских авиалиний. На борту было 67 человек, 38 – погибли.

Один из азербайджанских источников агентства Reuters, знакомый с расследованием, сообщил изданию, что предварительные результаты показали, что самолет был поражен российской системой ПВО "Панцирь-С". А связь самолета с диспетчерами была парализована системами радиоэлектронной борьбы на подлете к Грозному, отметил источник.

Депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков также заявил, что ответственность за трагедию лежит на России. Он отметил, что Москва должна извиниться за атаку пассажирского судна средствами противовоздушной обороны. Но вместо этого некоторые в РФ пытаются "заметать следы".

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