А сязь самолета с диспетчерами была парализована системами радиоэлектронной борьбы на подлете к Грозному, отметил источник.

Российские ПВО сбили пассажирский самолет "Азербайджанских авиалиний", который потерпел крушение в Казахстане, в результате чего погибли 38 человек.

Об этом сообщили Reuters вчетыре источника, знакомые с предварительными результатами расследования катастрофы в Азербайджане. Один из азербайджанских источников, знакомый с расследованием, сообщил изданию, что предварительные результаты показали, что самолет был поражен российской системой ПВО "Панцирь-С". А сязь самолета с диспетчерами была парализована системами радиоэлектронной борьбы на подлете к Грозному, отметил источник.

"Никто не утверждает, что это было сделано намеренно. Однако, принимая во внимание установленные факты, Баку ожидает, что российская сторона признается в сбитии азербайджанского самолета", - констатировал источник.

Видео дня

Три других источника подтвердили, что азербайджанское расследование пришло к такому же предварительному выводу.

Официальный представитель США сообщил Reuters, что есть признаки того, что самолет мог быть сбит российской системой ПВО. Чиновник, говоривший на условиях анонимности, добавил, что если признаки окажутся точными, они подчеркнут безрассудство России во вторжении в Украину.

Заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозымбаев сказал, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть тезис о том, что самолет был сбит российской системой ПВО.

В свою очередь в РФ отказались что-либо комментировать до завершения расследования авиакатастрофы.

Авиакатастрофа самолета "Азербайджанских авиалиний"

Катастрофа произошла утром 25 декабря. На кадрах, снятых пассажирами в самолете перед его крушением, видны опущенные кислородные маски и люди в спасательных жилетах. На более поздних кадрах видно, как окровавленные и побитые пассажиры вылезают из самолета. Выжило 29 человек.

На фотографиях обломков самолета видно, что хвостовая часть была повреждена осколками.

Компания по авиационной безопасности Osprey сообщила в своем оповещении авиакомпаниям, что кадры обломков и обстоятельства вокруг воздушного пространства на юго-западе России указывают на вероятность того, что авиалайнер был поражен какой-то формой зенитного огня.

Вас также могут заинтересовать новости: