Когда Украина упадет, Россия захочет захватить Грузию или другую территорию, которую пожелает, пишет издание.

Падение режима сирийского правителя Башара Асада и равнодушие России к этому свидетельствуют, что для российского диктатора Владимира Путина важнее нанести Украине решающее поражение. Об этом говорится в статье в американском журнале Foreign Affairs.

Издание проанализировало последствия падения режима Асада для России и пришло к выводу, что Путин ради полной победы в войне в Украине готов пожертвовать всем, в том числе и прежними успехами в стране на Ближнем Востоке.

Отмечается, что Москва в свое время успешно помогла Асаду восстановить военный и политический контроль над большей частью Сирии, но оказалась неспособной нанести решающий удар сопротивлению в долгосрочной перспективе. Россия также не смогла способствовать экономическому развитию в Сирии.

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В конце концов, утверждается, "русские всегда смотрели на сирийскую экспедицию настороженно и равнодушно", ведь идея отправить солдат в далекую мусульманскую страну вызывала воспоминания о советской войне в Афганистане.

Однако теперь, после краха режима Асада, Путин может сосредоточиться на войне в Украине, несмотря на то, что союзники России - "экспортера стабильности и безопасности режима" - все же ожидали от него большего, чем просто спасти жизнь и свободу сирийскому диктатору.

В то же время решение Путина отдать приоритет Украине, отмечает издание, не следует путать с полным отказом от российских амбиций за пределами ближайшего соседства. Скорее, потеря Сирии просто повысила ставки войны в Украине.

"В схеме Путина Украина стала переломным пунктом в глобальной борьбе между западной элитой и новым порядком, возглавляемым Россией: когда Украина упадет, Россия надеется захватить Грузию и любую другую территорию, которую она пожелает, и снова продать себя как сильный покровитель для стран всего мира", - предполагает издание.

Башар Асад: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что у жены сирийского диктатора Асада произошел рецидив лейкемии. Врачи оценили шансы на выживание Асмы аль-Асад как 50/50. Она сейчас находится в изоляции, чтобы предотвратить заражение.

Также появилась информация, что Асма аль-Асад недовольна своей новой жизнью в России под покровительством Путина, поэтому хочет сбежать в Лондон, ведь имеет британское гражданство.

Однако в Кремле отрицают это. А министр иностранных дел страны Дэвид Ламми заявил, что ей больше не рады в Британии, намекнув, что скоро она может потерять британский паспорт.

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