Отмечается, что жена свергнутого сирийского диктатора находится в изоляции.

У жены свергнутого сирийского диктатора Башара Асада произошел рецидив лейкемии. Врачи оценили шансы на выживание Асмы аль-Асад как "50/50", сообщает The Telegraph.

По данным издания, британская жена Асада сейчас находится в изоляции, чтобы предотвратить заражение. Источники поделились с журналистами, что ее отец, Фаваз Ахрас, ухаживал за своей дочерью в Москве, и он "разбит горем".

В издании напомнили, что в мае 2024 года у Асмы аль-Асад впервые диагностировали острый миелоидный лейкоз. Это агрессивная форма рака костного мозга и крови. Также в августе 2019 года она говорила о том, что ей удалось побороть рак груди после года лечения.

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Источник, который общался напрямую с представителем семьи в последние недели, рассказал журналистам, что Асма сейчас находится в очень тяжелом состоянии. В издании добавили, что жена свергнутого сирийского диктатора могла прилететь в Москву на лечение незадолго до того, как Кремль убедил Башара Асада сбежать из страны из-за наступления повстанцев.

Кроме того, в издании выяснили, что слухи о том, что Асма хочет развестись со своим мужем, возникли после соответствующих сообщений от турецких журналистов, которые, как предполагается, были проинформированы российскими дипломатами.

Также в издании напомнили, что Асма в 2011 году попала под западные санкции за свою поддержку мужа, который жестоко подавил продемократические протесты, ввергнув Сирию в войну.

Помимо этого журналисты выяснили, что отношения между Асадом и российским диктатором Владимиром Путиным в последние месяцы "охладились". Отмечается, что оба лидера по-прежнему относятся друг к другу с опаской из-за нежелания свергнутого главы Сирии проводить реформы или взаимодействовать с оппозиционными группами.

Башар Асад - последние новости

Ранее некоторые СМИ писали о том, что жена свергнутого сирийского диктатора Башара Асада планирует развестись с ним и сбежать в Лондон. Отмечается, что Асаы аль-Асад якобы недовольна своей новой жизнью в России под покровительством президента Владимира Путина.

Позже пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что жена Башара Асада не хочет разводиться с ним. В то же время в Британии напомнили, что ввели "очень жесткие" санкции против семьи Асадов и их режима.

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