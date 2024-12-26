В Сирии продолжаются демонстрации, возглавляемые представителями религиозных меньшинств.

В сирийской провинции Тартус местные силы, которые поддерживают режим свергнутого диктатора Башара Асада, убили четырнадцать сотрудников службы безопасности новых властей страны. Погибшие попали в засаду, когда пытались арестовать офицера, связанного с печально известной тюрьмой Седная, сообщает The Guardian.

В издании отметили, что еще трое вооруженных людей были убиты в ходе столкновений в провинции Тартус. Новый министр внутренних дел Сирии подтвердил эту информацию и добавил, что еще 10 полицейских были ранены сторонниками Асада.

Инцидент произошел в то время, как демонстрации и ночной комендантский час в других местах стали самыми масштабными беспорядками с момента смещения режима сирийского диктатора более двух недель назад, подчеркнули в издании.

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Журналисты поделились, что в городе Хомс сирийская полиция ввела на ночь комендантский час после того, как там начались беспорядки, связанные с демонстрациями, которые, по словам жителей, возглавляли представители религиозных меньшинств алавитов и шиитов. Один из демонстрантов был убит и еще пять получили ранения.

Местные жители рассказали журналистам, что демонстрации связаны с давлением и насилием, направленным на представителей алавитского меньшинства. В издании напомнили, что их долгое время считали лояльными Асаду.

Помимо этого в издании заявили, что в прибрежных городах Тартус и Латакия проводятся многотысячные демонстрации. Их также возглавляют алавиты.

Новые власти Сирии говорили о том, что 25 декабря некоторые представители свергнутого режима Асада напали на силы МВД в прибрежном районе страны, в результате чего погибли и получили ранения несколько человек.

Сирия - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что у жены свергнутого сирийского диктатора Башара Асада произошел рецидив лейкемии. В издании The Telegraph заявили, что врачи оценили шансы на выживание Асмы аль-Асад как "50/50".

Кроме того, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины поделились, что судно для вывоза российских войск из Сирии сломалось в открытом море. Экипаж россиян пытается устранить проблему и дрейфует в открытом море.

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