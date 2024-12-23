В то же время в Британии напомнили, что ввели "очень жесткие" санкции против семьи Асадов и их режима.

В Кремле отвергли информацию о том, что жена сирийского диктатора Башара Асада, которая родилась в Великобритании, хочет развестись с ним и вернуться на родину, пишет The Telegraph.

Также в России опровергли сообщения о том, что Асад вместе со своей женой были заключены в Москве, а их имущественные активы были заморожены властями РФ.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, такая информация "не соответствует действительности".

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В то же время в Британии отказались подтверждать, будет ли запрещен Асме Асад въезд в страну, если она попытается это сделать. Также в стране заявили, что ввели "очень жесткие" санкции против семьи Асадов и их режима.

В издании отметили, что Асма Асад сохраняет британское гражданство, однако министр иностранных дел страны Дэвид Ламми заявил, что ей больше не рады в Британии, намекнув, что скоро она может потерять британский паспорт.

"Я хочу, чтобы было подтверждено, что она является лицом, подпадающим под санкции, и ей не рады в Великобритании. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы гарантировать, что никто из этой семьи не найдет места в Великобритании", - подчеркнул он в парламенте.

В The Telegraph добавили, что теоретически жена Асада все еще может вернуться в Лондон со своими детьми. Однако если Британия примет ее, женщине придется оставить мужа, поскольку в противном случае он будет арестован по прибытии.

"Ей самой может грозить арест. В 2021 году столичная полиция начала предварительное расследование по обвинениям в том, что она подстрекала и способствовала военным преступлениям, совершенным силами режима Асада во время затяжной 13-летней гражданской войны в Сирии", - подчеркнули в издании.

Побег жены Асада в Лондон - что известно

Как писал УНИАН, турецкие и арабские СМИ сообщили, что Асма аль-Асад недовольна своей новой жизнью в России под покровительством Владимира Путина, поэтому она хочет сбежать в Лондон.

Известно, что жена Асада имеет сирийское и британское гражданства. Она родилась в 1975 году в Лондоне, а в возрасте 25 лет переехала в Сирию и вышла замуж за Башара Асада.

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