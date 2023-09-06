Это может означать, что Пекин закрывается от Запада и его союзников.

Новость о том, что лидер Китая Си Цзиньпин не посетит саммит G20 в Индии на этой неделе, подтвердила тревожную тенденцию - Пекин закрывается от Запада и его союзников. Об этом пишет Reuters со ссылкой на показания иностранных дипломатов в Китае.

"Более 10 представителей западных стран, работающих в Китае, рассказали Reuters о растущих трудностях, с которыми они сталкиваются в получении доступа к китайским чиновникам и другим источникам информации", - пишет издание, отмечая, что эта тенденция стала заметнее в 2023 году, даже после отмены Китаем жесткого контроля пандемии COVID-19, который сдерживал дипломатическую деятельность.

Так, представители западных государств в Пекине сообщают, что регулярный доступ к китайским чиновникам или даже ученым из государственных аналитических центров, которые играют ключевую роль в разъяснении политики Китая миру, уменьшился по сравнению с периодом до пандемии. Несколько дипломатов сообщили, что планирование визитов высокопоставленных гостей, а также установление протоколов и обеспечение доступа СМИ становится все труднее.

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"По словам дипломатов, когда организуются встречи, официальные лица Китая строго придерживаются заготовленных комментариев, а некоторые добавляют, что они сталкивались с враждебным поведением ученых-националистов. По их словам, это уменьшило качество информации, которую представители могут передавать в свои столицы", - пишет Reuters.

Однако представители нескольких стран, имеющих тесные отношения с Китаем, заявили, что у них не было таких проблем.

Юнь Сун, директор китайской программы вашингтонского Центра Стимсона отмечает, что ограничения доступа или непосещения мероприятий все чаще используются Китаем как "рычаг влияния" на страны, с которыми у него есть разногласия.

"Китай рассматривает и использует взаимодействие в качестве рычага для формирования поведения других стран", - сказала эксперт.

Си Цзиньпин проигнорирует саммит G20 в Индии

Ранее китайское правительство подтвердило, что делегацию Пекина в Нью-Дели на встрече G20 9-10 сентября возглавит премьер Ли Цян. Это мероприятие в частности рассматривалась как возможное место встречи Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом, но теперь следующей вероятной датой встречи станет саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско в ноябре.

В целом количество международных поездок лидера Китая значительно сократилось. В этом году он лишь дважды покидал свою страну – для визита президента Владимира Путина в Москве и визита в ЮАР во время саммита БРИКС в прошлом месяце, где он побывал на ужине с президентом ЮАР, но официально не присутствовал на саммите.

В то же время в 2022 году Си Цзиньпин совершил пять зарубежных визитов и десяток визитов в 2019 году до начала COVID.

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