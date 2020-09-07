Политик находился в коме с 20 августа, ему стало плохо при перелете из Томска в Москву.

Состояние российского оппозиционера Алексея Навального, который стал жертвой отравления, значительно улучшилось.

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Как сообщает «Эхо Москвы», немецкая клиника «Шарите» сообщила о том, что политик был выведен из искусственной комы. Его отключили от аппарата ИВЛ.

Состояние Навального: что известно

Алексей Навальный находится в коме с 20 августа, ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву.

С 22 августа Навальный находится в берлинской клинике «Шарите». Власти Германии заявили, что его пытались отравить веществом из группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что не нашли ядов в анализах политика.

7 сентября в Германии заговорили о санкциях в отношении России после новых данных об отравлении Навального.

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Автор: Дмитрий Захаров