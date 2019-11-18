Отравление Скрипалей: Джонсон встречался с экс-агентом КГБ - СМИ

Встреча с экс-агентом КГБ Александром Лебедевым состоялась в Италии через месяц после отравления Скрипалей.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встречался с бывшим агентом КГБ, российским миллиардером Александром Лебедевым через месяц после отравления Скрипалей.

Об этом сообщает The Guardian.

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Как сообщается, встреча состоялась в Италии в апреле 2018 года сразу после саммита министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, организованного из-за отравления бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. На тот момент Борис Джонсон возглавлял МИД Великобритании.

По данным издания, он был приглашен на частную вечеринку в окрестностях Перуджи сыном Лебедева - Евгением.

Издание еще в сентябре сообщало о встрече Джонсона с Евгением Лебедевым, но тогда Александр Лебедев отрицал встречу с Джонсоном.

Сейчас же официальный представитель Лебедева признал, что встреча Джонсона и Александра Лебедева действительно состоялась.

Как сообщал УНИАН, 5 марта 2018 года стало известно, что в Великобритании бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь попали в больницу после отравления неизвестным веществом. Позже выяснилось, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок". Великобритания обвинила в отравлении Россию. Осенью правоохранительные органы страны обнародовали фото и имена подозреваемых - ими оказались россияне "Александр Петров" и "Руслан Боширов".

Совместное расследование The Bellingcat и The Insider подтвердило, что они - сотрудники российских спецслужб Чепига и Мышкин. В феврале 2019 стало известно имя третьего подозреваемого в отравлении.