По информации правительства Германии, российского оппозиционера Алексея Навального отравили веществом из группы "Новичок".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не считают отравление оппозиционера Алексея Навального причиной для расширения антироссийских санкций.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Песков журналистам.

«Мы не понимаем, что может быть причиной для каких-либо санкций. Мы в целом не приемлем санкционного разговора и санкционного языка, считаем это абсолютно неприемлемым. Но в данном случае мы не понимаем причины для обсуждения темы о каких-либо санкциях», - сказал Песков.

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Также он назвал «эмоциональными» заявления представителей западных стран о возможности введения санкций в отношении компаний, принимающих участие в строительстве газопровода «Северный поток-2».

По словам Пескова, этот проект реализуется для обеспечения энергобезопасности европейского континента.

«Эмоциональные заявления не основываются на фактологии – это международный коммерческий проект, который в интересах и России, и Германии, и всего европейского континента», - заявил он.

2 сентября в Twitter Совета нацбезопасности США сообщили, что Соединенные Штаты будут сотрудничать с союзниками по привлечению к ответственности лиц, причастных к отравлению Навального, в частности, поднимут вопрос о введении новых санкций в отношении России.

Отравление Навального: хронология событий

20 августа Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске. Навального госпитализировали.

Через два дня Навального эвакуировали из Омска в берлинскую клинику Charite.

24 августа специалисты Charite заявили, что медицинские исследования свидетельствуют об отравлении Навального.

2 сентября пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что, по информации правительства Германии, политика отравили веществом из группы "Новичок".

3 сентября, Песков заявил, что нет «никакого повода» обвинять Россию в отравлении Навального ядом семейства «Новичок».

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Автор: Роман Цимбалюк