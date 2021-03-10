Один из журналистов российского пропагандистского телеканала рассказал, как шпионил за Навальным, когда тот лечился в немецкой клинике после отравления.

В прошлом году за врагом Кремля Алексеем Навальным и двумя его соратниками велась слежка в Берлине. И для этого режим Владимира Путина использовала журналистов немецкоязычной редакции пропагандистского телеканала RT DE.

Двух журналистов просто отправили шпионить за российским оппозиционером, - пишет Bild, ссылаясь на собственное расследование. Издание отмечает, что ключевой свидетель - один из двух немецких журналистов, работавших на телеканал Кремля. Даниэль Ланге признался, что участвовал в операции.

Читайте такжеDie Welt: Россия может вернуть старую привычку СССР оставят гражданства несогласныхВ придачу к его показаниям, Bild получил переписку в тайном чате руководства RT DE, а также слова еще одного сотрудника RT, которые подтверждают обвинения в шпионаже. Все началось на следующий же день после того, как 23 августа 2020 года Навального привезли в клинику Charité. Руководство RT DE, в частности директор и главный редактор Динара Токтосунова, ее "правая рука" Екатерина Мавренкова и главный редактор сайта телеканала Иван Клепов пригласили Ланге в специальную группу в Telegram под названием N Berlin. Позже ее переименовали в Berlin Spezial.

"Мне было запрещено говорить кому-либо о группе или о моей деятельности. Даже в редакции", - сказал Ланге журналистам Bild.

Сначала немецкий видео-репортер думал, что он и его немецкий коллега М. снимают фильм или готовят статью о Навальном. Но все оказалось совсем не так. Российское руководство RT DE поручило Ланге и М. провести "расследование" против Навального. И когда он спросил зачем, они объяснили, что это нужно "для консультации".

Ланге приказали следить за клиникой Charité вместе с М. А о своих наблюдениях докладывать в тайную группу в Telegram. Через несколько дней в Москве сообщили, что Навального, вполне возможно, лечат в госпитале Бундесвера неподалеку. Заместитель главного редактора RT DE Екатерина Мавренкова приказала Ланге "осторожно сфотографировать военных на месте". Она проигнорировала предупреждение Ланге о том, что фотографировать возле госпиталя запрещено.

"Нам нужно фото, чтобы на нем было много солдат", - буквально сказала Мавренкова.

Тут у немецкого журналиста появились первые сомнения.

Читайте такжеВ Bellingcat опубликовали данные о перемещениях предполагаемых отравителей Навального"Я не хотел считать солдат. В придачу, у нас сложилось впечатление, что мы там работали тайно", - сказал Ланге коллегам из Bild.

Вскоре после того российское руководство сказало, что информация из Москвы была ошибочной. Поэтому нужно было снова сосредоточить все внимание на клинике Charité. Но теперь россиянам нужно больше. Ланге и его коллеге приказали незаконно проникнуть в клинику, где лечили Навального.

"Давайте попробуем проникнуть в Charité завтра", - недвусмысленно приказала Мавренкова.

В частности, она предложила Ланге и М. "замаскироваться под пациентов", чтобы попасть в здание, которое в то время усиленно охраняли. Она также написала в тайном чате: "Возможно, нам понадобится запись на осмотр у врача".

По словам Даниэля Ланге, он и его коллега должны были проверить, как далеко они смогут зайти в здания Charité, сколько "контрольных пунктов" смогут незаметно пересечь и насколько близко они подойдут к врагу Кремля в отделении интенсивной терапии. М. предприняла шесть попыток проникнуть в клинику через различные входы. Но каждый раз ее выводили охранники и полиция.

"Я все больше понимал, что "оппоненты" в этом деле - это не другие журналисты, с которыми мы конкурировали. Это полиция и солдаты, охранявшие здание и чьи слабые места я должен был найти. Когда я осознал это, то чувствовал себя ничтожным", - сказал Ланге.

Читайте такжеThe Guardian: В России продаются данные каждого, и это проблема для КремляПоэтому он решил рассказать обо всем своему давнему другу Мануэлю Мадеру, который тоже работал на RT DE.

"Это уже была не журналистика, а шпионаж. Он должен был как-то пробраться в Charité. Я же сказал ему быстрее выпутываться из этого", - сказал Мадер.

На следующий день Ланге вел себя у входа в клинику на столько подозрительно, что его вместе с коллегой дважды проверили представители Государственной криминальной полиции. После этого ему уже не пришлось следить за Charité.

"Конечно, они не могли отправить русских к дверям Charité. М. и я были не такими подозрительными, у нас были пропуска прессы и статус, который позволял говорить полиции, что мы лишь выполняем свою работу", - рассказал Ланге.

Трудно поверить, но даже после этого россияне не сдались. Ланге и М. отправили на поиски Марии Певчих, которая была главным расследователем антикоррупционного фонда Навального. А еще они должны были найти Леонида Волкова, тоже близкого соратника оппозиционера. Оба в то время были в Берлине. Ланге получил их фото через чат, а также четкий приказ "не говорить никому, что мы с RT DE" в ходе поисков соратников Навального.

Теперь Даниэль Ланге убежден, что все, о чем он сообщал в тайный чат в Telegram, пересылалось в Москву.

"Динара Токтосунова очень близка к главному руководителю RT Маргарите Симоньян. Поэтому информация, которую я собрал, точно отправлялась на уровень выше", - сказал журналист.

Читайте такжеЛатвия запретила еще 16 российских телеканаловВ конце концов, журналистам RT не удалось найти Волкова и Певчих. Поэтому они оставили поиски. Вспоминая свой опыт за август и сентябрь 2020 года, Ланге сказал Bild: "Я чувствовал себя, будто шпионил за кем-то и как будто меня используют как агента".

Волков сказал изданию, что его раздражает тот факт, что журналисты RT пытались следить за ним и его коллегами в Берлине. Он не сомневается, что это была задача от российских спецслужб. По словам Волкова, если бы журналисты государственного телевидения Германии попытались вести себя так в России, их бы "отправили за решетку минимум на 15 лет". Bild обратился к RT с просьбой прокомментировать результаты расследования, на что российские пропагандисты ответили: "RT DE не шпионили за Навальным".

Дело Навального: подробности

Алексей Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где проходил лечение после отравления летом 2020 года. Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

18 января суд арестовал оппозиционера. Позже суд принял решение отправить Навального в колонию по так называемому делу «Ив Роше» на 2 года и 5 месяцев.

22 февраля главы МИД стран-членов ЕС решили применить новый глобальный режим санкций за нарушения прав человека в связи с уголовным преследованием Навального.

Читайте новости мира и переводы зарубежной прессы на канале УНИАН ИноСМИ

Перевод: Лесь Дымань