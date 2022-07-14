Российские журналисты пишут минимум о 20 млрд долл., которые удалось "отмыть" на РЖД пропагандисту Якунину.

Россия бьет по Украине не только с помощью ракет, но и информации. Но нашей стране российские пропагандисты с треском проиграли.

Как говорится в сюжете проекта FreeДом, на Западе информационная война еще тлеет. Действует целая сеть организаций, которые плодят в Европе фейки.

Владимир Якунин - ключевое звено в российской дезинформационной кампании в Европе. "Он работал именно с политиками, с лидерами, с руководителями, с лидерами мнений, с лидерами бизнеса в этих странах", - говорит Агия Загребельская, эксперт по антикоррупционным вопросам.

В самой России он известен как экс-президент РЖД, шокирующей масштабами своего воровства. В 2015 году железные дороги и даже кресло сенаторы он променял на возможность стать великим пропагандистом.

Для кампании по дезинформации в тылу врага у Якунина есть опыт по КГБ. 22 года своей жизни, по его словам, он посвятил разведке.Его даже называли самым приближенным человеком к Владимиру Путину.

Отмечается, что продвигает российский империализм Якунин через несколько организаций, которые разбросаны по всей Европе. Российский КГБист возглавил институт "Диалог цивилизации" в Германии, а на пару с супругой они создали одноименный фонд, который финансирует различные проекты.

Активную пропагандистскую работу Якунин ведет и во Франции через ассоциацию "Франко-российский диалог". Сейчас она оправдывает войну РФ в Украине. Кроме того, Якунин продвигает антиамериканскую повестку.

Дезинформировать Европу Якунин может и дальше, ведь против него так и не ввели санкции. А США сделали это еще в 2014 году.

Ранее российская пропаганда запустила очередную манипуляцию об Украине и НАТО, извратив заявления главнокомандующего британской армии Патрика Сандерса.

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