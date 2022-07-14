В Бундестаге считают, что начало переговоров должно быть поставлено в зависимость от конкретных условий.

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России в Украину, Бундестаг может пойти на переговоры с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным.

Об этом заявил глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених, сообщает Zeit.

По словам Мютцениха, если Кремль будет готов к конструктивным переговорам с государствами Евросоюза, НАТО и Украиной, возможность таких переговоров нельзя исключать.

При этом он отметил, что начало переговоров должно быть поставлено в зависимость от конкретных условий.

Он также подчеркнул, что важно использовать для возобновления дипломатических переговоров определенные сигналы, указывающие на возможное прекращение огня. Однако, считает он, "таких сигналов пока нет".

"Эта война закончится не абсолютной победой на поле боя, но, в конце концов, только переговорами, договоренностями и соглашениями", – сказал Мютцених.

Война в Украине и ООН:

Офис Генпрокурора в сотрудничестве с командой Генерального секретаря ООН по вопросам сексуального насилия разрабатывает Стратегию по всесторонней защите жертв сексуального насилия в контексте вооруженного конфликта.

13 июля 2022 года пресс-служба офиса генерального прокурора Украины сообщила о том, что ООН отправит в Украину экспертов для расследования сексуального насилия оккупантов.

14 июня 2022 года стало известно о том, что иск Украины против РФ в Международный суд ООН поддержали более 40 стран.

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