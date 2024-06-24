Отец нынешнего правителя Китая прошел через все этапы китайско-советских отношений и сделал несколько важных выводов.

Нынешний формат партнерства Москвы и Пекина, очевидно, учитывает опыт советско-китайской близкой дружбы и затем смертельной вражды. Нынешний правитель Китая Си Цзиньпин пытается избежать ошибок предшественников, пишет Foreign Affairs.

Издание отмечает, что отец Си Цзиньпина - Си Чжунсюнь - был влиятельным правительственным функционером Компартии и испытал на себе все взлеты и падения отношений СССР с КНР с 1940-х до 1980-х годов. Этот опыт и его осознание отец, вероятно, и передал своему сыну, который теперь руководит Китаем.

"Условия холодной войны, которые требовали от каждой стороны альянса жертвовать собственными интересами ради интересов другой, содержали зачатки его собственной гибели. Нынешняя ось удобства позволяет больше гибкости. Китай и Россия никогда больше не будут шагать в ногу, как это было в первые годы после китайской революции, но они не уйдут друг от друга в ближайшее время", - пишет автор публикации.

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То, что личный опыт отца оказал большое влияние на Си Цзиньпиня, доказывает один наглядный пример. В конце 1950-х Си Чжунсюнь несколько раз бывал в Москве во главе китайских правительственных делегаций, где среди прочего побывал в комнате-музее в Кремле, где когда-то жил и работал Ленин. В 2010 году Си Цзиньпинь во время своего визита в Москву специально напросился, чтобы ему показали ту самую комнату, которая когда-то так поразила его отца.

На рубеже 1950-60-х советско-китайский разрыв приобрел отчетливые формы. В частности Китай покинули советские специалисты, которые помогали модернизировать экономику. Именно Си Чжунсюнь занимался организацией их отъезда. Тогда он сделал для себя вывод, который, очевидно, передал сыну: Китай всегда должен полагаться только на собственные силы.

Автор публикации отмечает, что в 1960-х годах основным фактором резкого ухудшения отношений Пекина и Москвы были разногласия во взглядах на коммунистическую идеологию. Именно это не позволяло строить нормальное сотрудничество и подталкивало две страны чуть ли не к войне. Показательно, что сейчас у Китая и России нет никакой общей идеологии, кроме общего антизападного и антилиберального нарратива.

"Большая гибкость партнерства между Пекином и Москвой сегодня также делает его более прочным, чем это было в прошлом... В отличие от периода расцвета китайско-советского альянса, Пекин технически не обязан пожертвовать своими экономическими или репутационными интересами ради Москвы, поскольку они не являются формальными союзниками. У россиян меньше причин чувствовать себя преданными, а у китайцев меньше причин бояться попасть в ловушку.

По мнению автора публикации, в отношениях с РФ Китай, вероятно, будет маневрировать в пределах широких параметров: иногда предлагать Москве тесные отношения, иногда - более отдаленные, в зависимости от ситуации. Это дает США определенный запас маневра, чтобы влиять на готовность Пекина помогать россиянам в войне против Украины, однако и рассчитывать на полный разрыв Пекина с Москвой, как в 1960-х, по какой-то причине тоже не стоит.

Российско-китайское сотрудничество: последние новости

Как писал УНИАН, Китаю придется выбирать между войной в Украине и доступом к рынкам ЕС. Пекин поддерживает вторжение РФ, чтобы ослабить глобальную власть США, в то же время пытаясь сохранить торговые связи с Европой.

Также мы рассказывали, что Китай может стать большим победителем в войне с Украиной. Вторжение Путина в Украину дало Си Цзиньпину способ вызвать проблемы Запада и сделать Москву зависимой.

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