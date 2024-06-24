Вторжение Путина в Украину дало Си Цзиньпину способ вызвать проблемы Западу и сделать Москву зависимой.

Китай может стать "большим победителем" в войне с Украиной. Об этом пишет журналист The Atlantic Майкл Шуман.

По его словам, вторжение Путина в Украину дало лидеру Китая Си Цзиньпину способ вызвать проблемы Запада и сделать Москву зависимой.

"Год назад китайский лидер Си Цзиньпин сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что "Китай всегда стоит на стороне мира". Но Китай был совсем не в стороне от недавнего международного саммита, спонсируемого Швейцарией, который собрался для поиска мирного решения войны России против Украины. Отсутствие Китая стало еще более заметным из-за великолепного шоу, которое Пекин устроил по посредничеству в урегулировании конфликта", - отмечает автор. Видео дня

Он считает, что Си Цзиньпин "бесплатно разгружает ту самую возглавляемую США систему глобальной безопасности, которую он надеется уничтожить, чтобы заменить ее мировым порядком, ориентированным на Китай".

"Он может оставить тяжелую работу по решению украинского кризиса Вашингтону, используя это в интересах Китая. Сейчас такой подход выглядит настолько же эффективным, насколько и циничным. Если Путин победит в своей войне, Си будет иметь партнера, который одержит победу над ненавистным Западом и будет способствовать глобальной власти авторитарных режимов. Даже если Путину не удастся обеспечить такой откровенный триумф, Си помог бы России истощить военные и финансовые ресурсы США и их союзников, одновременно подтянув ослабленную, но богатую ресурсами страну Путина ближе к орбите Китая", - говорится в материале.

Автор отмечает, что политика Си является "самой холодной реальной политикой", при этом самая существенная победа может быть в Украине.

"Считается, что в войнах нет победителей, но жадные до власти и беспринципные люди могут воспользоваться страданиями для достижения собственных интересов. Пекин может стать большим победителем от поражения Киева", - резюмирует обозреватель.

Китай и война в Украине

В Германии предупредили Китай об экономических последствиях поддержки РФ. США и другие страны вводят санкции против большего количества китайских фирм, которые сотрудничают с Россией.

Как ранее писал УНИАН, Япония впервые вводит санкции против компаний из Китая из-за войны в Украине. Так, под ограничения попала компания, поставляющая микрочипы для российских дронов.

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