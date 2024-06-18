Пекин поддерживает вторжение РФ, чтобы ослабить глобальную власть США, одновременно пытаясь сохранить торговые связи с Европой.

Уже вскоре Китаю придется выбирать между разжиганием войны в Украине и доступом к европейской экономике. Об этом пишет Business Insider.

Издание ссылается на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который на этой неделе предупредил Китай, что тот столкнется с серьезным выбором, если продолжит поддерживать вторжение России в Украину.

"Публично президент Си пытался создать впечатление, что он отходит на второй план в этом конфликте, чтобы избежать санкций и поддерживать торговлю. Но реальность такова, что Китай разжигает крупнейший вооруженный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны. В то же время он хочет поддерживать хорошие отношения с Западом. Пекин не может иметь оба варианта. В какой-то момент, если Китай не изменит курс, союзникам придется сделать определенные выводы", - сказал Столтенберг. Видео дня

СМИ отмечает, что эти замечания являются частью новой жесткой позиции США и их союзников в отношении предполагаемых поставок Китаем России важных товаров двойного назначения для питания военной машины Кремля.

"Китай балансирует. Он поддерживает российское вторжение, чтобы ослабить глобальную власть США, одновременно пытаясь сохранить торговые связи с Европой, от которой зависит его экономика. ... Но попытки Китая поддерживать балансировку становится все труднее поддерживать. ... Эпоха наивности в отношении Пекина сейчас точно прошла, и Китай, честно говоря, в этом виноват", - говорится в материале.

Отношения Китая с РФ - последние новости

16 мая правитель России Владимир Путин прибыл к лидеру Китая Си Цзиньпину говорить о санкциях и войне в Украине. В своем вступительном комментарии Си подчеркнул "дружбу" между Москвой и Пекином.

В частности, китайский лидер сказал, что они с Путиным предоставляют друг другу "стратегические указания". Он добавил, что их страны "будут защищать честность и справедливость во всем мире".

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