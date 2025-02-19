По мнению эксперта, действия Трампа будут иметь крайне негативные последствия для всего мира

Накануне в Саудовской Аравии состоялись переговоры между представителями Кремля и администрации Трампа. Во время них стороны, в частности, говорили о возобновлении сотрудничества и окончании войны в Украине. Что означают заявления обеих сторон после переговоров, и возможно ли окончание войны в ближайшее время - УНИАН спросил у политолога, преподавателя КНУ им. Тараса Шевченко Петра Олещука.

После переговоров в Саудовской Аравии Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Западу придется отменять санкции против России в случае "урегулирования конфликта в Украине". Согласятся ли с такой риторикой ЕС и Великобритания? Особенно учитывая информацию о новых санкциях против Москвы?

Важно понимать, что именно имел в виду Рубио под "урегулированием конфликта". Ведь просто прекращение боевых действий не означает урегулирования. Вполне возможен следующий сценарий: сначала прекращение боевых действий, которое не означает прекращения войны. Затем определенные долговременные переговоры с сохранением санкций, пока Россия и Украина не подпишут договор об урегулировании всех взаимных претензий.

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Этот вариант озвучивали и раньше, в частности представители действующей администрации США. При этом, после прекращения боевых действий часть санкций может быть снята для стимула, но большинство будут действовать до окончательного урегулирования. Если Рубио имел в виду такой вариант, то он вполне адекватный.

Накануне подобный сценарий озвучивали Fox News, но добавив, что между прекращением боевых действий и подписанием мирного соглашения должны пройти выборы. Пойдет ли на это украинская сторона? И поддержит ли подобный план ЕС и Великобритания?

Даже теоретически представить, что спустя полгода- год после выборов с новым или старым президентом стороны придут к согласию и подпишут соответствующие документы - это фантастика. Мирное соглашение должно означать решение всех имеющихся проблем. Начиная от территориальных и заканчивая репарациями, возвращением людей, поиском тех, кто исчез.

Любое мирное соглашение - документ, состоящий из огромного количества пунктов. И в большинстве этих пунктов между Украиной и Россией существует не просто противоречие, а непреодолимая пропасть, в которой сейчас просто невозможно найти компромиссное решение.

То есть могут быть какие-то договоренности: о прекращении боевых действий, гарантиях безопасности. Но это нельзя будет назвать мирным договором, который возможен только после решения всех противоречий. И я лично вообще слабо верю в заключение мирного договора с Россией.

Но отмечу, что окончание войны с отсутствием мирного договора не является чем-то уникальным. Например, у России до сих пор нет мирного договора по итогам Второй мировой войны с Японией. В настоящее время они не ведут активных боевых действий, они имеют дипломатические отношения. Но мирного договора нет и очевидно, что в ближайшей перспективе его не будет из-за фундаментального противоречия в виде Курильских островов.

Подозреваю, что в случае Украины и России будет примерно такая же ситуация. Мирный договор, который решил бы все противоречия - в обозримой перспективе он невозможен. Но если при заключении этого договора санкции против России продолжат работать - это интересный аргумент. Зачем им десятилетиями платить непонятно за что?

Возвращаясь к встрече. Среди других заявлений после встречи команд Рубио и Лаврова было сказано, что США и РФ восстановят штат посольств. Насколько эта "оттепель" в отношениях Москвы и Вашингтона опасна для Украины?

Эта "оттепель" опасна в первую очередь для самих Штатов. Ведь в случае России посольства - это в первую очередь агентура. И чем российская агентура там будет заниматься - можно только догадываться.

Понятно, что это разрыв дипломатической изоляции. США идут по пути нормализации отношений с РФ без изменения политики самой России, фактически санкционируя политику, которую Россию перед этим проводила. И которую США признают нормальной.

Фактически США говорят: агрессия, терроризм, геноцид - это нормально, если ты большая страна и мы готовы с тобой поддерживать отношения. Это будет иметь крайне негативные последствия для всего мира. Но похоже, что администрацию Трампа это абсолютно устраивает.

После встречи Зеленский заявил, что не владел информацией о том, что США и РФ встретятся в Саудовской Аравии. Он сказал, что узнал об этом из СМИ. Почему Штаты не уведомили Украину о том, что они будут встречаться и не пригласили на встречу?

США рассматривали эту встречу как вопрос их отношений с Россией. То есть они не признают Украину как субъект. Они считают, что определят все противоречия между собой. И потом просто поставят Украину перед фактом.

Это стандартный подход Трампа, не только в отношении Украины. Он так же ведет себя и в отношении Канады, Дании. Это взгляд Трампа, что все вопросы должны между собой решать большие государства - США, Россия и Китай. А малые государства должны только слушать волю великих держав и выполнять ее.

Накануне в Германии прошла Мюнхенская конференция. На ней Кит Келлогг заявил, что РФ придется пойти на территориальные уступки. Но уже через два дня эти слова были опровергнуты. Это не первые противоречивые заявления из Вашингтона. По вашему мнению, почему они звучат и что означают?

Я вообще сомневаюсь, что Кит Келлогг каким-то образом участвует в принятии решений. Похоже, что он представитель именно по влиянию на Украину - и всё. Поэтому он говорит вещи, которые должны Украине нравиться или восприниматься более-менее спокойно. Создается впечатление, что он просто является лицом, говорящим для украинцев и европейцев. А весь этот общий хаос в заявлениях, скорее всего, из-за того, что никто особо не знает, что планируется сделать. Поэтому мы часто слышим от представителей администрации Трампа заявления, которые опровергают друг друга.

Рубио заявил, что условия для всех сторон должны быть "приемлемыми", а уступки должны будут сделать обе стороны. Мы видим, к каким уступкам Украину склоняет США. А как насчет уступок от России?

Похоже на то, что это могут быть максимум какие-то символические уступки. Например, Путин скажет, что он подпишет очередной договор по ограничению по оружию, из которого он вышел недавно. Путин может пообещать вывести "Орешник" или ядерное оружие из Беларуси. Возможно каких-то американцев освободит.

То есть это символические шаги, которые позволят сказать, что стороны пошли на развязку эскалации. Но все эти моменты Украины не касаются. Это сугубо вопрос американо-российских отношений. У Путина такая принципиальная позиция - он готов идти на разные уступки. Но только в отношении того, что касается США. В отношении Украины на уступки он идти не собирается.