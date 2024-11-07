Очень хотелось, чтобы именно по такому сценарию развивались события, добавил эксперт.

Дональд Трамп не считает вопрос России своей первоочередной задачей на посту президента США, заявил в комментарии эфире Radio NV политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов.

По мнению эксперта, Трамп больше сосредоточен на геополитическом противостоянии с Китаем. Все остальное - второстепенные задачи. Если придется пожертвовать украинскими интересами, чтобы РФ с Китаем не сближались, это допустимый сценарий.

В то же время эксперт добавляет, что президентство Трампа может не быть выгодным для РФ.

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"Выглядит так, что у них головокружение от успеха. Они проводят успешные наступательные операции на линии фронта, это стоит признать. Они международную кампанию успешно провели - сначала с визитом в Монголию, потом с саммитом Брикс в России, с визитом туда Гутереша. Субъективация Путина, его легитимация на международном уровне набирает обороты. Поэтому они могут где-то слишком поверить в себя и не пытаться перехитрить Трампа, а попытаться надавить на него. В таком случае, положительном для нас, он может очень сильно обидеться, принципиально это воспринять и пуститься во все тяжкие. Очень хотелось, чтобы именно по такому сценарию развивались события", - сказал Несвитайлов.

Победа Трампа на выборах и помощь Украине

Как сообщалось, администрация действующего президента США Джо Байдена планирует срочно предоставить Украине 6 миллиардов долларов, оставшихся из средств, выделенных на помощь в сфере безопасности. Сделать это хотят до дня инаугурации Дональда Трампа.

Председатель Комитета по вопросам политики и безопасности ЕС Дельфин Пронк заявила, что Европейский Союз не собирается прекращать поддерживать Украину, независимо от результатов выборов в США. Отмечалось, что одной из составляющих будущей поддержки для Украины будут сверхприбыли с замороженных российских активов.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что победа Трампа на выборах исключает продолжение военной помощи для Украины.

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