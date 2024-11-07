Зеленский и Трамп договорились поддерживать тесный диалог и развивать двустороннее сотрудничество.

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора поздравил выдвиженца от Республиканской партии Дональда Трампа с исторической и убедительной победой на выборах президента США.

Как сообщил Зеленский в соцсети X, этот результат стал возможным благодаря его впечатляющей избирательной кампании. Президент Украины подчеркнул, что провел замечательный телефонный разговор с Трампом.

"Мы договорились поддерживать тесный диалог и развивать наше сотрудничество. Сильное и непоколебимое лидерство США является жизненно важным для мира и для справедливого мира", – подчеркнул Зеленский.

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Издание The New York Times пишет, что подсчет голосов на выборах в США еще продолжается. Но уже сейчас известно, что Трамп одерживает победу с большим отрывом от своей соперницы – кандидата от демократов Камалы Харрис.

Сейчас Трамп имеет 295 голосов коллегии выборщиков, когда для победы надо набрать 270. Харрис имеет 226 голосов, что свидетельствует о ее поражении на выборах.

Выборы в США 2024 и Украина

5 ноября в США состоялись президентские выборы. Победу на них одерживает республиканец Дональд Трамп. Ряд иностранных лидеров, в том числе президент Украины, уже поздравили его с победой.

Владимир Зеленский заявил, что ценит приверженность президента Трампа к подходу "мир через силу" в глобальных делах.

По убеждению украинского лидера, именно этот принцип может реально приблизить справедливый мир в Украине. Зеленский надеется, что вместе с Трампом удастся воплотить его в жизнь.

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