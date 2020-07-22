BBC: Британия ошибочно хотела, чтобы старый враг Россия стал новым другом

Новый отчет о российском вмешательстве в британскую политику разоблачает главную ошибку Лондона в отношениях с Москвой.

Кто не ищет, тот не находит. Умышленно или нет, но долгожданный отчет парламентского Комитета по вопросам разведки и безопасности указал на пробелы в том, как Великобритания разбирается с угрозой со стороны России.

Похоже, что много лет отсутствие приоритетности и любознательности позволило рискам оставаться без внимания и проверок. Правительство Великобритании сейчас обострило свой подход к России Владимира Путина. Но это была очень неудобная оценка политики консерваторов, - пишет BBC. И дело не только в том, что партийные деятели получали невероятные пожертвования от россиян, которые переехали в страну и стали гражданами на протяжении последних лет.

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"Очень долго в Вестминстере существовал оптимизм, что, несмотря на многочисленные российские проблемы, Путин на самом деле реформатор. И что существует желание перезагрузить отношения, несмотря на большое напряжение", - говорится в статье.

Еще в 2000 году вскоре после избрания Путина президентом России премьер-министр Тони Блэр пригласил его в Британию, расхваливая его на пресс-конференции как лидера, который "говорит на языке реформ". Позже в 2011 году Дэвид Кэмерон поехал в Москву, чтобы попытаться призвать к сотрудничеству. Борис Джонсон, который был министром иностранных дел, тоже повторил этот сценарий: попробовал и потерпел неудачу в попытке перезагрузить отношения. Теперь он называет это ошибкой.

Издание пишет, что пока не известно, к каким изменениям приведет отчет Комитета по вопросам безопасности и разведки о российском вмешательстве в британскую политику. Правительство не желает разоблачать то, что Россия, вероятно, попыталась сделать во время референдума о членстве в ЕС. Но его политические оппоненты вряд ли просто так сдадутся и откажутся от своих требований, чтобы спецслужбы проверили, что на самом деле произошло.

Учитывая поведение Москвы в случае других кампаний, вряд ли она вообще не вмешивалась в британский референдум. Существуют доказательства, что некоторые лояльные к Кремлю СМИ пытались обострить настроения против Евросоюза. И призывы докопаться до сути, скорее всего, усилятся, хотя правительство демонстрирует, что не собирается этого делать.

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Если же попытки повлиять на референдум о Brexit подтвердятся, будет трудно выяснить, каковы были их последствия. В более широком же смысле нынешний отчет - это важная пунктуация в политических подходах к России. Так же, как и в случае развития отношение Британии к Китаю, амбиции ряда правительств должны были разбиться о длительную и дерзкую враждебность. Возможно, политическое стремление Британии построить лучшие отношения притупили ее "радар" для обнаружения зловещего поведения. Ни Россию, ни Китай нельзя игнорировать.

Но много британских политиков придерживались того, что теперь кажется ошибочной надеждой: что старые враги станут новыми друзьями.

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