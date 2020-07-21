The Telegraph: Кремль пытался повлиять на референдум о независимости Шотландии

Долгожданный отчет проливает свет на российские попытки повлиять на избирательные процессы в Великобритании.

Россия пыталась повлиять на результат референдума о независимости в Шотландии. Однако, она не вмешивалась в голосование по выходу Великобритании из Евросоюза.

Об этом, как пишет The Telegraph говорится в долгожданном отчете о вмешательстве Москвы в британскую политику, полная публикация которого состоится сегодня. Парламентский комитет по вопросам разведки и безопасности собирается назвать попытку Кремля разделить Великобританию в 2014 году "первым постсоветским вмешательством в западные демократические выборы".

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Однако, отчет пришел к выводу, что нет прямых доказательств, которые бы говорили о российском влиянии на референдум о Brexit в 2016 году. Отчет состоит из 50 страниц и был написан после 18 месяцев парламентского расследования. Документ усилит давление на премьер-министра Бориса Джонсона с требованием занять более жесткую позицию в отношениях с Владимиром Путиным. Также отчет спровоцирует новые призывы в Вестминстере не допустить проведения второго референдума о независимости Шотландии.

На прошлой неделе министр иностранных дел Доминик Рааб сказал, что "российские деятели" пытались повлиять на парламентские выборы в Британии прошлого декабря. Но отчет разоблачает, что Россия начала вмешиваться в избирательные процессы в Великобритании еще пять лет назад. В документе сказано, что "достоверные открытые источники свидетельствуют, что Россия пыталась повлиять на кампанию по шотландской независимости. При этом, такое поведение названо "первым постсоветским вмешательством в западные демократические выборы".

Отчет был составлен еще в декабре. Но его публикация была отложена из-за того, что Борис Джонсон не назначил новых членов Парламентского комитета по вопросам разведки и безопасности. Теперь он усилит внимание к текущей кампании первого министра Шотландии Николы Стерджен за независимость.

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Ее предшественник Алекс Салмонд привел "Шотландскую национальную партию" к референдуму в 2014 году. А через три года после того запустил телевизионное шоу на государственном телеканале России RT. Во время референдума 55% шотландцев проголосовали за то, чтобы остаться в составе Великобритании, а 45% - чтобы провозгласить независимость.

Россия добивалась выхода Шотландии из состава Объединенного Королевства. И сторонники союза используют это, чтобы сейчас усилить утверждение о том, что объединенная Британия сильнее.

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