Он отметил, что такой инициативы не существует.

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что сейчас о возможности передачи Украине захваченного в Ливане российского оружия речь не идет. В интервью "Радио Свобода" он отметил, что Израиль поддерживает Украину и осуждает российскую агрессию. Однако о военной поддержке Украины речь не идет.

"Главное соображение - это нежелание нарушать наши контакты с Россией, нежелание подвергать нашу безопасность угрозе, потому что мы понимаем, что это может привести к очень серьезным последствиям для безопасности Израиля", - пояснил посол.

Он напомнил, что Израиль передал Украине компоненты системы раннего оповещения, которые должны были быть интегрированы в общую систему оповещения граждан Украины. Однако было ли это сделано - вопрос к украинским властям.

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Комментируя информацию о том, что якобы Израиль согласился передать Украине захваченное в Ливане российское оружие, он отметил, что такой инициативы не существует, это "испорченный телефон".

"Шаррен Хаскель, когда была еще депутатом Кнессета, депутатом парламента, а не заместителем министра иностранных дел, выступила с частной законодательной инициативой, по которой Израиль бы передал захваченное оружие российского производства Украине. Эта инициатива не продвинулась в Кнессете. С тех пор она стала заместителем министра иностранных дел и уже не может как член правительства подавать частные законодательные инициативы, поэтому на этом, я думаю, что можно поставить точку", - пояснил он.

Посол добавил, что то, что касается передачи оружия, целиком и полностью находится в ведении армии и Министерства обороны. И пока ни одного такого решения Министерство обороны Израиля не принимало.

Оружие для Украины от Израиля - что известно

Около 60% оружия, которое Израиль захватил у "Хезболлы" в Ливане в 2024 году, было изготовлено в СССР или России. Среди захваченного вооружения - снайперские винтовки и современные противотанковые ракеты "Корнет", которые были предоставлены "Хезболле" Сирией, союзником России во времена режима Башара Асада.

Издание The Telegraph писало, что Израиль рассматривает возможность передачи захваченного в Ливане советского и российского оружия Украине и уже есть признаки, что процесс поставки начался.

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