Израиль отправляет Украине трофейное российское оружие: СМИ раскрыли детали

Около 60% оружия, захваченного Израилем во время борьбы с "Хезболлой", было изготовлено Советским Союзом и Россией.

Израиль рассматривает возможность передачи захваченного в Ливане советского и российского оружия Украине. Более того, уже есть признаки, что процесс поставки начался, пишет The Telegraph.

Израиль провел встречу с украинскими дипломатами во вторник, чтобы обсудить детали этого вопроса. В то же время американские военные самолеты совершали рейсы из Израиля на авиабазу в восточной Польше.

"Есть признаки того, что Израиль начал поставлять в Украину оружие советского и российского производства", - заявил пророссийский военный блог Two Majors в Telegram.

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Этот блог также обнародовал фото десятков переносных ракет на твердой поверхности, а также снимки маршрутов военного самолета США, который направлялся с авиабазы Рамштайн в Германии в Хацерим в Израиле, а оттуда в польский Жешув вблизи украинской границы.

Сообщается, что около 60% оружия, которое Израиль захватил у "Хезболлы" в Ливане в 2024 году, было изготовлено в СССР или России. Среди захваченного вооружения - снайперские винтовки и современные противотанковые ракеты "Корнет", которые были предоставлены "Хезболле" Сирией, союзником России во времена режима Башара Асада.

Эта инициатива появилась после того, как украинское посольство поблагодарило заместителя министра иностранных дел Израиля Шаррен Хаскель за ее обращение к парламенту с предложением передать захваченное оружие Украине.

"Эта инициатива станет важным шагом в признании общих угроз, с которыми сталкиваются обе страны. Украинская сторона выразила надежду на положительное решение этого вопроса", - сообщило украинское посольство.

Израиль меняет позицию в отношении Украины

По данным Jerusalem Post, предложение о передаче оружия было частной инициативой, которую выдвинула Хаскель. На этой же неделе президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Израиля Исааком Герцогом, во время которой обсуждали важные аспекты сотрудничества между двумя странами.

Израиль традиционно придерживался нейтральной политики в отношении России, но в последнее время приблизился к Украине из-за усиления связей Москвы с Ираном.

За последние три года Иран предоставил России тысячи беспилотников и ракет для атак на Украину. В то же время Иран поддерживает такие террористические группировки, как ХАМАС и Хезболла, которые стремятся к уничтожению Израиля.

В прошлом году Иран выпустил несколько сотен баллистических ракет по территории Израиля. В воскресенье США заявили, что соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем будет действовать до 18 февраля. Это стало известно после того, как Израиль объявил в пятницу, что оставит свои войска на юге Ливана после крайнего срока, назначенного на воскресенье.

В тот же день Израиль нанес удар, в результате которого погибли 22 человека на юге Ливана. Ливанские власти сообщили, что тысячи людей пытались вернуться в свои дома, несмотря на запрет израильских военных.

Трофейное оружие "Хезболлы" в Украине - что предшествовало

Как сообщал УНИАН, ранее аналитик OSINTdefender заявил, что Израиль, вероятно, начал передачу Украине российского оружия, захваченного израильскими военными на территории сектора Газа и Ливана.

Пока нет никаких официальных подтверждений тому, что самолеты начали транспортировать российское оружие, захваченное армией Израиля, для Украины. Но ранее сообщалось, что в качестве трофеев в Ливане и в Газе были захвачены запасы стрелкового оружия, противотанковые ракеты, боеприпасы и даже танки.

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