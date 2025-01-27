Эксперты объяснили, какие типы вооружения Украина может получить от Израиля.

Израиль до недавнего момента придерживался "нейтралитета" в вопросе военной помощи Украине — не передавая, не продавая и блокируя реэкспорт оружия из других стран. Однако "вполне возможно", что произошли какие-то определенные изменения, пишет Defense Express.

Об этом можно судить по зафиксированным рейсам американских военно-транспортных самолетов. OSINTdefender в X (Twitter) уточняет, что в течение прошлой недели несколько военно-транспортных самолетов ВВС США отправилось с авиабазы Рамштайн в Германии на авиабазу Хацерим на юге Израиля, а потом в польский аэропорт Жешув, который является основным логистическим хабом для передачи вооружения союзников Украине.

Сообщается, что еще одной деталью в этом вопросе может служить инициатива на правительственном уровне в Израиле, которая существует с осени 2024 года и требует передать захваченное у ХАМАС и Хезболлы оружие Украине.

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Эксперты подчеркивают, что это решение может быть весьма "прагматичным", так как вместо этого Израиль мог тратить средства на утилизацию этого оружия, а вместо этого страна "мстит" России, которая передавала вооружение террористам.

"Потому что Кремль на официальном уровне охотно принимал лидеров Хезболлы, а также официально имеет стратегическим союзником Иран, который имеет целью уничтожение Израиля", - говорится в материале. При этом в арсенале Хезболлы и ХАМАС преобладает именно российское и иранское оружие.

Во время операции на юге Ливана "в качестве трофея" было взято более 85 тысяч единиц вооружения, военного снаряжения и ракет Хезболлы, включая РСЗО (пикапы с зенитными ракетами или крупнокалиберными пулеметами), гранатометы, противотанковые комплексы, минометы и так далее.

Кроме того, говорится, что Израиль взял такое количество трофейного вооружения, что даже рассматривал возможность создания подразделений, которые будут вооружены российским ПТРК "Корнет" и иранскими противотанковыми комплексами Almas.

Другие новости, связанные с Израилем

Ранее УНИАН сообщал, что Израиль начал военную операцию на Западном берегу реки Иордан. "Это еще один шаг к достижению цели, которую мы ставим, - укрепление безопасности в Иудее и Самарии", - заявил Беньямин Нетаньяху.

Кроме того, Трамп снял запрет Байдена на 2000-фунтовые бомбы для Израиля. 1800 бомб MK-84 сейчас находятся в США на хранении. Они будут отправлены в Израиль в течение ближайших дней.

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