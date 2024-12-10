По его словам, разговор с новоизбранным президентом был продуктивным.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил новоизбранному лидеру Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу, что Путин боится только его.

В микроблоге X он сообщил, что во время встречи в Париже они сосредоточились на сотрудничестве в вопросе завершения войны в Украине. По словам Зеленского, разговор с американским политиком был продуктивным и он увидел его "твердую решимость" закончить войну справедливо.

Президент заявил, что Америка, Европа и все, кто ценит безопасность, должны быть едиными. Также Украине необходимо получить сильные позиции и гарантии мира:

Видео дня

"Я сказал Президенту Трампу, что Путин боится только его и, возможно, Китая. И это правда. Только решимость может привести эту войну к справедливому завершению и обеспечить длительный мир. Надо действовать сейчас, чтобы восстановить надлежащий международный порядок".

Встреча Зеленского и Трампа

Напомним, 7 декабря в Елисейском дворце состоялась трехсторонняя встреча президентов Украины, Франции и избранного американского лидера. Они общались около 30 минут.

Впоследствии Трамп сказал журналистам, что Владимир Зеленский хочет прекращения огня и окончания войны.

Вас также могут заинтересовать новости: