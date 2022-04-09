Он добавил, что военные преступления, совершенные россиянами в Буче, должны быть расследованы.

Пресс-секретарь премьер-министра Венгрии Берталан Хаваши заявил, что Виктор Орбан осуждает резню в Буче под Киевом.

Об этом сообщает издание Telex.hu.

По словам Хаваши, Венгрия полностью поддерживает международное расследование, направленное на выявление виновников кровопролития в Буче.

Прес-секретарь отметил, что Орбан дал понять на пресс-конференции в среду, что это война, которую начали россияне, они напали на Украину, и это агрессия.

"Это общая позиция Евросоюза, и Венгрия является частью этой позиции. И по поводу всех зверств, я думаю, что все они должны быть расследованы, (...) в любом случае, гражданское население должно быть защищено, жестокое обращение с гражданским населением должно быть решительным образом осуждено, и такие случаи должны быть расследованы. Мы хотим независимого и беспристрастного расследования", – заявил Хаваши.

Как сообщал УНИАН, по словам президента Владимира Зеленского, один из президентов стран ЕС требовал доказательств, что бучанские военные преступления не были инсценированы. По данным СМИ, речь идет о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане.

Вице-премьер и лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский раскритиковал премьера Венгрии Виктора Орбана за то, что он не спешит осуждать Россию за массовые убийства гражданского населения в Буче.

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