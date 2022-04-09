Такие заявления дискредитируют работу международных организаций.

Международное сообщество должно реагировать на заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Буча может быть театральной постановкой.

Об этом сказала председатель Постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы Мария Мезенцева на брифинге.

Она отметила, что необходима контрпропаганда, поскольку странными являются разговоры Орбана, который говорит, что ему нужны по Буче "дополнительные доказательства, что это не театральная постановка".

"Мне кажется, что международное сообщество, в том числе, должно реагировать на такие заявления, дискредитирующие работу международных организаций и тех уровней международного права, которые будут привлекать всех виновных к ответственности", - подчеркнула Мезенцева.

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что один из ведущих политиков Евросоюза просил предоставить ему доказательства того, что зверства и массовые убийства российскими оккупантами жителей Бучи не были инсценированы. Об этом он рассказал в интервью немецкому таблоиду BILD. При этом Зеленский не назвал фамилию политика.

В то же время, по данным источников Европейской правды, речь идет о премьере Венгрии Викторе Орбане. Не понятно, где Орбан озвучил свое требование предоставить доказательства. После Бучанской резни, по данным "ЕП", общения официального Будапешта с украинской стороной не было.

Накануне высокие представители ЕС посетили Бучу, после чего заявили о полной поддержке Украины перед лицом российской агрессии и продолжения политики введения санкций против РФ.

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