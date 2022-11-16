Наёмники рассказали, что на одном из полигонов находится около 700 человек — пехота и танкисты с артиллерией.

Спецкор проекта "Беларускі Гаюн" связался с российскими наемниками, которые находятся в Беларуси, и выведал информации об их численности и месте дислокации.

Российские военные сами вышли на связь – они разместили сообщение с просьбой о помощи со сломанным авто в одном из Telegram-каналов, журналист "БГ" вызвался помочь. Вскоре военные связались с "небезразличным гражданином".

В ходе разговора спецкору удалось выяснить, что эти военные – наемники.

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"Солдаты ВС РФ рассказали, что стоят около магазина Delfa в г. Барановичи, и их очень нужно отбуксировать в район Слонима. Скинули нам и фото авто — Белая Нива 2329, 2000 г. с гос. номером м661тм-21 (Чувашская республика, РФ), а точнее из города Ядрин. А пока мы якобы спешили на помощь, пошёл разговор. Солдаты сказали, что не знают сколько ещё будут в Беларуси и цитата: "Самих уже все достало домой к семье охото". А на вопрос: "По мобилизации вы тут или так?" собеседник ответил коротко: "Наёмники" (пошли на службу по краткосрочному контракту)", – рассказывают журналисты.

Наёмники раскрыли место дислокации и рассказали, что на полигоне находится около 700 человек — пехота и танкисты с артиллерией.

"Разговор был короткий, но он успел рассказать достаточно. К примеру, он также написал, что солдаты ВС РФ знают куда конкретно их отправляют в Украину. По его словам, "в Херсоне тоже все знали", и сказал, что на Херсонском направлении стоят БАРСы (резервисты боевого армейского резерва ВС РФ). И да, наш собеседник раскрыл и место дислокации наёмников ВС РФ на территории Беларуси — район деревни Чепелево, Слонимский район, Гродненская область", – говорится в сообщении.

В "БГ" также отметили, что россияне, сами не понимая, подтвердили, что в больницах беларуского Мозыря в марте 2022 года находились раненые солдаты ВС РФ.

Роль Беларуси в войне РФ против Украины – последние новости

Как прогнозируют эксперты, до середины зимы россияне будут собирать на группировку на территории Беларуси, которая будет в полном подчинении Генерального штаба РФ.

По оценке военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, с учётом задействования абсолютно всего условно боеспособного ресурса армии Беларуси суммарно ударный потенциал РФ на данном направлении составляет максимум 23 тысяч военных (от 23 до 28 БТГр).

Накануне также стало известно, что в Беларуси готовятся к проведению мобилизационных мероприятий. К примеру, военный комиссариат Брестской области Беларуси объявил тендер на печать бланков предписаний мобилизованных.

Также Украина продолжает строить на границе с Беларусью железобетонный забор с колючей проволокой.

В Генштабе ВСУ предупредили, что в случае наступления российско-беларуских сил с территории Беларуси, для обороны и отпора вооруженной агрессии будут задействованы все возможные инженерные заграждения, минирование местности и использование фугасов.

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