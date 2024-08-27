Это шаг для того, чтобы усилить кампанию Киева по разрешению бить оружием США по целям в РФ.

Украинские чиновники готовятся представить Белому дому список целей в России, которые могут поразить военные, если Вашингтон отменит ограничения на применение дальнобойного оружия США.

Как пишет Politico, Украина использует этот список как последнюю попытку убедить Вашингтон отменить ограничения на использование оружия США в России. Хотя Украина ранее предоставила США некоторые свои потенциальные цели в России, этот список должен быть более детальным.

Министр обороны Украины Рустем Умеров и глава Офиса президента Андрей Ермак будут в Вашингтоне на этой неделе и планируют представить список в администрации во время переговоров, говорят три информированных источника.

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В течение нескольких месяцев США заявляли, что отмена ограничений не будет иметь стратегического значения в войне, поскольку Россия отвела свои важнейшие цели, включая самолеты, от границы. Но Киев определил несколько важных целей, которые он может достичь с помощью предоставленных США ракет, говорят источники. Украина надеется, что список усилит ее кампанию, чтобы убедить президента Джо Байдена изменить свою позицию.

"Для Украины не должно быть никаких ограничений по номенклатуре оружия, поскольку у террористов таких ограничений нет. Защитники жизни не должны иметь никаких ограничений по оружию", - заявил Зеленский в понедельник.

Визит Уэерова и Ермака в США состоится в тот момент, когда Украина продолжает вторжение в российский пограничный район Курска и борется с последствиями массированного ракетного удара Москвы по ее энергосистеме.

Украинские чиновники давно лоббировали администрацию Байдена снять ограничения на вооружение США, чтобы их военные могли легче начать наступление внутри России и оттеснить российские силы от границы. Администрация с начала войны заявляла, что опасается эскалации после этого решения.

Хотя эскалация все еще вызывает беспокойство, администрация Байдена недавно подчеркивала свою веру в то, что нет тактических преимуществ, учитывая, что Россия перемещает активы за пределы досягаемости имеющегося в Украине оружия. Администрация также считает, что Украина не имеет достаточно тактических ракетных комплексов для поражения важных целей в России. Киев использует многие из предоставленных ракет в своих наступательных операциях в Крыму. Это битва, которая идет хорошо для Украины. США имеют ограниченный запас ATACMS, которые могут отправить Украине.

Украинские чиновники и законодатели настаивают на том, что отмена всех ограничений является обязательным для военных усилий страны, утверждая, что это даст военным больше свободы вести борьбу с Россией.

Когда именно Умеров и Ермак прибудут в Вашингтон или какие еще встречи они планируют провести во время пребывания в США, пока неизвестно. Во время предыдущих таких поездок украинские чиновники встречались с советником по национальной безопасности Джейком Салливаном и министром обороны Ллойдом Остином.

Во время брифинга с журналистами в понедельник спикер Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что политика США в отношении ограничений "не изменилась".

"В общем, это не новое желание президента Зеленского. Но, как я уже говорил много-много раз, мы продолжим разговоры с украинцами, но мы оставим их частными", - сказал он.

Некоторые украинские законодатели и чиновники говорят, что видят признаки того, что кое-кто в администрации Байдена рассматривает возможность снятия ограничений в ближайшие дни. Неназванный депутат от Демократической партии также сказал изданию, что администрация рассматривает запрос Киева. Белый дом официально не заявлял, что рассматривает какой-либо план по изменению своей политики.

Зеленский и Байден разговаривали по телефону в пятницу, но не обсуждали конкретно просьбу о снятии ограничений, по словам американского чиновника, информированного о разговоре.

Двое лидеров говорили шире о просьбе Киева, чтобы США прислали дополнительные вооружения большой дальности. Также говорили о продвижении России в Покровске и стратегии Украины по противодействию Москве там.

После звонка Байден объявил о новом пакете военной помощи Киеву на 125 миллионов долларов. В тот же день США также объявили о введении ряда дополнительных санкций против России.

Киев и Вашингтон ведут переговоры о личной встрече Байдена и Зеленского на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке в следующем месяце, сообщил американский чиновник.

Запрет на применение западного оружия вглубь территории РФ

Накануне заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Соединенные Штаты Америки не изменили своей позиции относительно разрешения на использование западного оружия для дальнобойных ударов внутри России.

Незадолго до этого стало известно, что Канада разрешила Украине свободно использовать полученную бронетехнику на территории России.

"Украинцы лучше всех знают, как защищать свою родину, и мы стремимся поддерживать их возможности. Канада не устанавливает никаких географических ограничений на использование военной техники, которую мы жертвуем Украине", - заявила в пресс-релизе Андре-Анн Пулен, представитель министерства обороны Канады.

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