Президент отреагировал удары РФ по мирному населению и инфраструктуре, подчеркнув, что наш ответ обязательно будет.

В результате ночной атаки россиян в Украине минимум четыре человека погибли, 16 пострадали. Об этом говорится в сообщении Президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Он отметил, что сейчас еще продолжается спасательная операция на местах попаданий и падений обломков в областях Украины, которые были этой ночью под российской атакой. Все службы привлечены, происходит разбор завалов.

"К сожалению, несмотря на результативную работу нашей противовоздушной обороны, четыре человека погибли и 16 пострадали. Мои соболезнования родным и близким погибших", - написал Зеленский.

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Глава государства отметил, что враг применил против мирного населения и инфраструктуры более 90 воздушных целей: 81 "шахед", а также крылатые, баллистические и аэробаллистические ракеты.

"Обязательно ответим России на этот и все другие удары. Нельзя безнаказанно совершать преступления против человечности", - заверил Зеленский.

Массированный удар РФ 27 августа

Как сообщал УНИАН, Воздушные силы сбили этой ночью снова отражали массированную атаку россиян - уничтожено 5 вражеских крылатых ракет и 60 "шахедов".

Как сообщил командующий Воздушных Сил Николай Олещук, в ночь на 27 августа 2024 года радиотехническими войсками было обнаружено и сопровождено 91 средство воздушного нападения противника. Россияне атаковали 3-мя аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" (с самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Липецкой обл.); баллистической ракетой "Искандер-М" (из Крыма); крылатой ракетой "Искандер-К" (из Воронежской обл.); 5-ю крылатыми ракетами Х-101 (с бомбардировщиков Ту-22М3 из воздушного пространства Волгоградской обл.); 81 ударным БпЛА типа "Shahed" (из Ейска и Курской обл.).

Боевая работа велась в большинстве регионов страны: в Киевской, Хмельницкой, Ровенской, Винницкой, Черкасской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Хмельницкой, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Житомирской, Сумской, Черниговской и Кировоградской областях.

В настоящее время известно, что в ночь на 27 августа оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу и попали в отель. Четырехэтажное здание частично разрушено. Сейчас продолжается спасательная операция.

Утром председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что в результате ракетного удара по гостинице, два человека погибли и пятеро пострадали. Неизвестна пока судьба еще двух человек, вероятно, они могут находиться под завалами.

Кроме того, в результате удара повреждены шесть магазинов, четыре многоэтажки, 8 автомобилей.

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