По словам канцлера Германии, Украине важно иметь возможность вести переговоры относительно своего будущего.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что союзники будут сосредоточены на том, чтобы после окончания войны Украина имела сильную армию, которая может защитить себя от любой будущей агрессии. Об этом он сказал журналистам после встречи европейских лидеров в Лондоне, цитирует Sky News.

"Основой всего будет сильная армия", - отметил политик.

В то же время премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал европейских лидеров активизироваться в "момент, который выпадает раз в поколение" ради безопасности в Европе сегодня. По его словам, получение хорошего результата для Украины является "жизненно важным для безопасности каждой нации здесь и многих других".

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Также в The Guardian добавили, что Олаф Шольц назвал встречу "ценной" и такой, что дала возможность еще раз показать поддержку Европы Украине как "жертве российской агрессии". Он отметил, что для Украины критически важно иметь возможность вести переговоры о своем будущем.

Кроме того, его спросили, почему он не пригласил следующего канцлера Германии Фридриха Мерца присоединиться к нему на саммите, на что он ответил, что "они остаются в тесном контакте".

Германия и Украина - последние новости

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок раскритиковала администрацию Трампа за конфликт с Зеленским. По ее словам, такой спор свидетельствует о том, что началась новая эра безжалостности и беззакония.

В то же время министр экономики Германии Роберт Хабек призвал быстро разблокировать 3 млрд евро военной помощи для Украины. Он отметил, что его страна должна сделать все возможное в краткосрочной перспективе для помощи Украине.

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