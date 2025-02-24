Мерц уверен, что коалиция сможет противодействовать политической нестабильности в Германии.

Кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза, который лидирует на парламентских выборах, Фридрих Мерц заявил, что будет стремиться к созданию правящей коалиции с левоцентристской Социал-демократической партией, пишет Politico.

Отмечается, что сегодня, 24 февраля, он выступил в штаб-квартире партии, напомнив о высоких результатах на выборах (28,6% голосов).

"Мы получили четкий мандат на правление, и мы принимаем его. Если посмотреть на распределение мест в Бундестаге, мы можем сформировать черно-красную коалицию - и именно это мы и намерены сделать", - сказал Мерц.

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Кандидат в канцлеры Германии добавил, что переговоры о создании коалиции уже ведутся. Уже сегодня он планирует встретиться с руководством Социал-демократической партии, а в ближайшие дни провести переговоры с уходящим канцлером Олафом Шольцем. По его словам, новое правительство может быть сформировано к Пасхе.

Кроме того, Мерц назвал три ключевых приоритета для будущего правительства: укрепление европейской обороны в свете внешней политики США, решение миграционных проблем и обеспечение безопасности промышленной базы Германии, поделились в издании.

Журналисты напомнили, что лидер ХДС/ХСС говорил о том, что СДПГ, в отличие от партии "зеленых", разделяет озабоченность сохранением рабочих мест в промышленности, включая такие регионы, как Вольфсбург.

В издании добавили, что переход к коалиции ХДС-СДПГ знаменует собой возвращение к традиционной для Германии модели большой коалиции, которая 12 лет управляла страной под руководством экс-канцлера Ангелы Меркель. Тем не менее Мерц считает, что коалиция должна сместить баланс, чтобы противодействовать политической нестабильности.

"Германии нужно функциональное правительство с парламентским большинством. Эти выборы могут стать нашим последним шансом восстановить доверие общества", - заверил он.

Выборы в Германии - что известно

Напомним, что по результатам первых данных экзитполов внеочередных выборов в Бундестаг в Германии, побеждает Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцом. "Альтернатива для Германии" расположилась на втором месте.

После победы на выборах Мерц раскритиковал США. Он заявил, что его внешнеполитической целью является достижение независимости страны от Вашингтона.

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